東京都民が選んだ「街の幸福度が高い自治体」ランキング！ 2位「港区」、初登場の1位は？【2025年最新】
大東建託は、東京都居住の20歳以上の男女9万8224人を対象に「街の幸福度」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025＜東京都版＞」として結果を発表しました。調査は2025年の回答を中心に、2021年〜2025年の累積（一部2019年・2020年の回答も含む）をもとに集計しています。
本記事では、東京都民が選んだ「街の幸福度が高い自治体」ランキングを紹介します。
居住者からは、幸福を感じる理由として「趣味の音楽や運動を楽しむことができているのが幸せ。友達に囲まれて過ごせているのも幸せ」「家族がいること、共に生きていく人がいることは幸せだと再婚してつくづく感じています」といった声が寄せられています。
居住者からは「衣食住に困らないこと」「日々のんびりと暮らすことができているから」「老後まで見据えた生活ができている」「空気の良い場所に住んでいる」といったコメントが寄せられ、心身ともに余裕ある暮らしぶりが、高い幸福度につながっています。
※回答者のコメントは原文ママです
2位：港区／評点70.4／偏差値72.0港区は、六本木、赤坂、新橋などのにぎわいと、麻布台や芝浦の開発エリア、歴史的な文化財が共存する、先進性と伝統が調和した街です。「誰もが住みやすく、地域に愛着と誇りを持てるまち・港区」を掲げ、幅広い世代が安心して暮らせる環境づくりが進められています。
