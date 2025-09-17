「母ちゃん可愛すぎるやろ」近藤千尋、“双子のような姉妹と”サンリオピューロランドへ「もはや3つ子のよう」
モデルの近藤千尋さんは9月14日、自身のInstagramを更新。プライベートのかわいらしい親子ショットを公開しました。
【写真】近藤千尋＆姉妹の親子ショット
近藤さんは黒いトップスにピンクのパンツを合わせ、黒いキャップにはキャラクターのカチューシャを重ねています。娘たちもピンクや黒でコーディネートしており、親子で推しキャラクターとの“リンクコーデ”を楽しんでいるようです。また、「次女が身長ぐんっと伸びて本当に双子みたい」と思いをつづっています。
ファンからは、「楽しそう」「かわいい3姉妹」「母ちゃん可愛すぎるやろ」「3姉妹みたい かわいすぎる」「可愛すぎます」「大好き お子さまもかわゆい」「クロミ好きって言ってたもんね」「もはや3つ子のよう」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
「3姉妹みたい かわいすぎる」近藤さんは「双子のような姉妹と 3人でサンリオピューロランドへ」とつづり、10枚の写真を投稿。サンリオピューロランドで娘たちと過ごす様子です。1枚目はパーク内のレストランのようで、かわいい料理を前に3人で同じポーズを取っています。
三女とのツーショットも披露自身のInstagramで家族ショットなどをたびたび公開している近藤さん。9日の投稿では「今日も今日とて平和 もう秋服も少しずつ」と、三女とのツーショットも披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
