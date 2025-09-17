Æü¸þºä46¡¦¶âÂ¼Èþ¶ê¤Ë¾åÂ¼¤Ò¤Ê¤Î¤«¤é¤Î¡Ø¤ª´ê¤¤¡Ù¤Ï»äÉþ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡ª¡Ú15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
Æü¸þºä46¤Î15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¤¬2025Ç¯9·î17Æü(¿å)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£º£ºî¤Ï¡¢Æó´üÀ¸¤«¤é»Í´üÀ¸¤Þ¤Ç19Ì¾Á´°÷¤Ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢3ºîÉÊ¤Ö¤ê¤ÎW¥»¥ó¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¡£6th¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ã¤Æ¤«¡×°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¶âÂ¼Èþ¶ê¤È¡¢8ÅÙÌÜ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Ê¤ë¾®ºäºÚ½ï¤È¤¤¤¦Æó´üÀ¸¥³¥ó¥Ó¤¬³Ú¶Ê¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¶âÂ¼Èþ¶ê¤È»°´üÀ¸¤Î¾åÂ¼¤Ò¤Ê¤Î¤¬³Ú¶Ê¤Î°õ¾Ý¤äMV»£±Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÁÇÅ¨¤ÊÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤Î´Ø·¸À¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¸åÈ¾¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥È¡¼¥¯¤âÉ¬¸«¤À¡£
¡½¡½¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¶âÂ¼Èþ¶ê¡ÖÆü¸þºä¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡Ø¥¥å¥ó¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ø¥É¥ì¥ß¥½¥é¥·¥É¡Ù¤ä¡Ø¥½¥ó¥Ê¥³¥È¥Ê¥¤¥è¡Ù¡Ø¤Ã¤Æ¤«¡Ù¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¶Ã¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÍ½´¶¤¬¤¹¤ë¡ª¡Ù¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£½©¸µ(¹¯)ÀèÀ¸¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢Æü¸þºä¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¾åÂ¼¤Ò¤Ê¤Î¡Ö¥Ð¥Ã¥Ï¤È¤¤¤¦Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë°Î¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£³Ø¹»¤Ç¤â½¬¤Ã¤¿¡Ø²»³Ú¤ÎÉã¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¶Ê¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È½ã¿è¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ÎÄÁ¤·¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ä²Î»ì¤Ê¤É¡¢³Ú¶Ê¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
¶âÂ¼¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Î¤ÏD¥á¥í¤Î¡Ø°ìËÜ¤ÎºÇÄã²»¤Î¸¹¤Ç ´¶¾ð ¤³¤ó¤Ê¤Ë ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤Ê¤ó¤Æ...¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ï»ä¤È¾®ºäºÚ½ï¤Î¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÃÊ¤È´¶¾ð¤¬¤³¤ß¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¡£ºÇ½é¤ËÄ°¤¤¤¿¤È¤¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¾åÂ¼¡Ö¥Ð¥Ã¥Ï¤Î¡ØGÀþ¾å¤Î¥¢¥ê¥¢¡Ù¤¬Î®¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡¢¾×·â¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡£°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÍ¥²í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¶âÂ¼¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡×
¾åÂ¼¡Ö¡ØGÀþ¾å¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤È¤«¡Ø¥¢¥ê¥¢¤Ï¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ç¹½¤ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥Ï¤é¤·¤¤²Î»ì¤¬»ä¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¿¶¤êÉÕ¤±¤â¿ä¤·¤¿¤¯¤Æ¡£º£²ó¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ä¥Ô¥¢¥Î¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¶âÂ¼¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢²Î»ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¶¤êÉÕ¤±¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£»ä¤¿¤Á¤â³Ð¤¨¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¤ÎMV¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¾åÂ¼¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸µµ¤¤Ë³Ú¤·¤¯ÍÙ¤ëÆü¸þºä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¶âÂ¼¡Ö¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¶õ»£¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤¤MV¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¥í¥±¤ÏÁ´¤Æ°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¡Ø¤æ¤Ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦Äí±à¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¾åÂ¼¡ÖÈþ¤·¤¤²Ö¤¬ºé¤¸Ø¤ë¤ªÄí¤Ë¸ÞÀþÉè¤È²»Éä¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾å¶õ¤«¤é¸«¤ë¤È¡ØGÀþ¾å¤Î¥¢¥ê¥¢¡Ù¤Î³ÚÉè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ò¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¶âÂ¼¤µ¤ó¤È¾®ºä¤µ¤ó¤¬ÍÙ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï°µ´¬¤Ç¤·¤¿¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Ë»÷¹ç¤¦Èþ¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿¤ª2¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¤·¤¯¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ø¥¥ì¥¤¡ª¡Ù¤È¸«¹û¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¶âÂ¼¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£°áÁõ¤â¡¢²ÖÊÁ¤È¤«¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¾åÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½»£±ÆÃÏ¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ç¥°¥ë¥á¤ÏËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾åÂ¼¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç³¤Á¯ÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢Í¼Ä¥¥á¥í¥ó¤äÇò¤¤¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¶âÂ¼¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥ó¤À¤Í¡×
¾åÂ¼¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡£´Å¤ß¤¬¶¯¤¯¡¢¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¿©¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¶âÂ¼¡ÖÌîºÚ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¡¢¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Î¥¢¥¤¥¹ºÇÃæ¤ò¿©¤Ù¤¿¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¿¤è¤Í¡©(¾Ð)¡×
¾åÂ¼¡Ö¤Ï¤¤(¾Ð)¡£½ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤ó¤ä¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¤ª´ê¤¤¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢º£¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾åÂ¼¡Ö»ä¤Ï¡¢¶âÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤¼¤Ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¶âÂ¼¡Ö¤Ï¤¤¡ª²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×
¾åÂ¼¡Ö¶âÂ¼¤µ¤ó¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¡£»ä¤Î»äÉþ¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¶âÂ¼¡Ö¤¼¤Ò¤¼¤Ò¡ª¤³¤Á¤é¤³¤½¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Î¡©¡×
¾åÂ¼¡ÖËÜµ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦Éþ¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Íê¤ì¤ë¤ª»ÐÍÍ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¤Ã¤Æ(¾Ð)¡×
¶âÂ¼¡ÖÍ½»»¤À¤±·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÁ´Éô¤½¤í¤¨¤ë¤è¡£°ì½ï¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡×
¾åÂ¼¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ªºÇ¶á¾¯¤·¤º¤Ä¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤´êË¾¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡×
¶âÂ¼¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤Ò¤Ê¤Î¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»äÉþ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£Ê¬¤«¤Ã¤¿¤è¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Í¡×
¾åÂ¼¡Ö¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î¡Ù¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£°ì½ï¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö¡×
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¶âÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¶âÂ¼¡Ö»ä¤â¤Ò¤Ê¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÈï¼ÌÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¾åÂ¼¡Ö¤¨¡¼¡ª¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤ë¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¶âÂ¼¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡£2¿Í¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤äÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤¬¤Ç¤¤¿¤é°ìÀÐÆóÄ»¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¾åÂ¼¡Ö¤Ï¤¤¡£¶âÂ¼¤µ¤ó¤È2¿ÍÎ¹¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤...´¶Æ°¤Ç¤¹¡×
¶âÂ¼¡Ö¤Ò¤Ê¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¹¥¤¤À¤è¤Í¡©¡¡¤À¤«¤é¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¾¦Å¹³¹¤È¤«¹Ô¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ç»£¤í¤¦¤«¤Ê¡×
¾åÂ¼¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥ì¥È¥í¤Ë¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¶âÂ¼¡Ö¡Ø¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡Ù¤Ï¡¢»ä¤È¾®ºäºÚ½ï¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²Î»ì¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¿¶¤êÉÕ¤±¤â¿¿»÷¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¾åÂ¼¡ÖÎø¤ËÍî¤Á¤ë½Ö´Ö¤ò¤¹¤´¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍ½Äê¤ÎÁ°¤ä¡¢¾¯¤·¶ÛÄ¥¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤ÎÁ°¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ð¥Ã¥Ï¤¬Æ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¼¤Ò¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
»£±Æ¡áÂçÀî¿¸»ù¡¡¼èºà¡¦Ê¸¡áÀîÁÒÍ³µ¯»Ò
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡Û
Æü¸þºä46 15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡Ù
2025Ç¯9·î17Æü(¿å)¥ê¥ê¡¼¥¹
(¼ýÏ¿¶Ê)
1.É½Âê¶Ê¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×
2.¶¦ÄÌ¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¸Þ´üÀ¸¶Ê¡Ö¶õÈô¤Ö¼Ö¡×
3.TYPE-A¼ýÏ¿¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ëÂ¿¤¹¤®ÌäÂê¡×
4.TYPE-B¼ýÏ¿¡Ö°¦¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Î¤â¤Î¤À 2025¡×
5.TYPE-C¼ýÏ¿¡Ö¸ÀÍÕ¤Î¸Â³¦¡×
6 .TYPE-D¼ýÏ¿¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¥«¥Ü¥Á¥ã¤¬³ä¤ì¤¿ 2025¡×
7.ÄÌ¾ïÈ×¼ýÏ¿Á´°÷¶Ê¢¡ÖExpected value¡×
(¥é¥¤¥Ö¾ðÊó)
<Æü¸þºä46 ARENA TOUR 2025¡ÖMONSTER GROOVE¡×>
2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)¡¢21Æü(Æü)¡¡µÜ¾ë¸©¡¦¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
2025Ç¯9·î27Æü(ÅÚ)¡¢28Æü(Æü)¡¡¹Åç¸©¡¦¹Åç¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯10·î1Æü(¿å)¡¢2Æü(ÌÚ)¡¡Ê¡²¬¸©¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
2025Ç¯10·î13Æü(·î)¡¢14Æü(²Ð)¡¡°¦ÃÎ¸©¡¦¥Ý¡¼¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä Âè1Å¸¼¨´Û
2025Ç¯10·î22Æü(¿å)¡¢23Æü(ÌÚ)¡¡ÂçºåÉÜ¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯11·î19Æü(¿å)¡¢20Æü(ÌÚ)¡¢21Æü(¶â)¡¡ÅìµþÅÔ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û