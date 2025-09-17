広島・田中広輔内野手（３６）が１軍再昇格に向けてアピールを続けている。１２年目の今季は開幕２軍スタート。ドラフト１位・佐々木の負傷離脱に伴い６月７日に１軍昇格するも、７月１４日に出場選手登録を抹消された。２軍ではここまで５８試合に出場して打率・３２５、２本塁打、１９打点の好成績。２軍生活が続く中、ベテランが現在の心境を明かした。

ひたむきに汗を流す姿があった。時折、活気あふれる声も響く。２軍の試合前練習。田中は若手に交じって、念入りに打撃、守備、走塁練習をこなしていた。７月１４日に出場選手登録を抹消され、約２カ月が経過。現在のテーマを問われると「ケガせず（１軍に）いつ呼ばれてもいいような準備をすることだけ。もう、それしかないです」と口元を引き締めた。

９月１４日のウエスタン・オリックス戦（富田林ＢＳ）は「３番・遊撃」でフル出場。三回１死では初球を捉え、右越えに２号ソロを放った。初回２死では１球もバットを振らず四球を選んでおり、その試合での“ファーストスイング”で最高の結果につなげた。

「代打とか、途中から行くときにそういうのは大事になってくる。何でもかんでもというわけではないけど、打ちに行こうと思って仕留められたので良かったかなと思う」。１軍舞台を想定しながら響かせた快音に、納得顔を見せた。

続く五回先頭ではカウント２−２から外角変化球を左前打。六回２死三塁では初球をはじき返し、右翼線への適時二塁打とした。追い込まれると逆方向に運び、浅いカウントでは力強く引っ張って３安打。場面や状況に応じた打撃で、存在感を際立たせた。

今季は開幕を２軍で迎え、ドラフト１位・佐々木の負傷離脱に伴って６月７日に１軍初昇格。スタメン出場した同１３日・日本ハム戦（エスコン）では猛打賞の活躍を示した。しかし、以降は結果が伴わず、１４試合で３０打数５安打と快音からは遠ざかった。

不動のリードオフマンとしてチームを支えてきた３６歳。２軍での日々が続く中で、大切にしていることがある。「若い子がいるので、試合の内容も練習の仕方も、全てにおいて、いい影響を与えられるように。発言にしても、そういったことを意識しながらやっています」と明かした。

福地２軍ヘッド兼打撃・走塁コーチも「素晴らしいですね。若手のお手本以上のことをやってくれている。言葉でも示してくれますが、練習から全ての面でやってくれている姿というのは、さすがです」と称賛した。周囲を見渡し、若手の模範となっている田中。ＣＳ進出の可能性を残すチームのピースとなるため、抜かりなく戦闘態勢を整えていく。

◆田中広輔（たなか・こうすけ）１９８９年７月３日生まれ、３６歳。神奈川県出身。１７１センチ、８５キロ。右投げ左打ち。内野手。東海大相模から東海大、ＪＲ東日本を経て２０１３年度ドラフト３位で広島入団。１４年３月２９日・中日戦（ナゴヤドーム）でプロ初出場。１７年には盗塁王、最高出塁率、ベストナインを獲得。翌１８年にはゴールデングラブ賞も受賞。１軍通算は１２０２試合出場で打率．２５６、６９本塁打、３４８打点（１６日現在）。