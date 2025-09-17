大谷はフィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で出場

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地・フィリーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で投打二刀流で出場する。試合前、デーブ・ロバーツ監督は「彼はいつも自分に厳しい。球を右から左へ、上から下に、上手に操ることができる」と話した。

5日（同6日）の敵地・オリオールズ戦ではグラスノーの登板回避を受けて緊急登板。3回2/3を投げて5奪三振3安打無失点だった。最速101.5マイル（約163.3キロ）だった。中10日を空けての登板。8月27日（同28日）の本拠地・レッズ戦以来の2勝目を目指す。

前日15日（同16日）の同戦では5回に右翼線二塁打を放ち、3打数1安打2四球で打率.281となった。今季最長を更新する20試合連続出塁。チームはナ・リーグ東地区首位のフィリーズに延長戦で敗れ、連勝は2で止まった。地区優勝へのマジックナンバーは「10」のまま。指揮官は「とても重要。とても重要。前回はボルチモアで投げたと思うが、休養はとれている思う」と期待した。

続けて「彼は（強敵相手には）普段は見せない底力を発揮するタイプ。今回もまたプレーオフのような雰囲気で戦うことになる。楽しい（試合に）なる。プランは5イニング投げてもらって、その後は様子を見るつもりだ」と話した。

さらに「結果に対して、これ以上満足することはできない」とうなづいた。「ショウヘイ主導だけど、トレーニングスタッフ、コーチ陣、全員が素晴らしいマネジメントをしてくれた。チームメートも彼の先発日に（応じて登板を）対応してくれた。スプリングトレーニングの状況から今を比べると、大喜びしている。彼がポストシーズンでも準備（万端で）望めるように、いい状態を維持したい」と称えた。（Full-Count編集部）