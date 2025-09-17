¥Õ¥¡¥óË½¹Ô¡ÈËµ´Ñ¡É»ö·ï¤«¤éÌó1Ç¯¡¢Jessi¤¬¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£¤òÃÃ¤¨¤ë¶á¶·¸ø³«¡¡Ë¶»¸øÉ½¤Ç¤âÏÃÂê¡ÚPHOTO¡Û
²Î¼êJessi¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¤Î¶á¶·¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥§¥·¡¼¡¢Ë¶»¤·¤¿¡È¶»¤ÎÀèÃ¼¡É¤¬¸«¤¨¤ë
9·î16Æü¡¢Jessi¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡£±¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤í¡£³é¤¤Îæ«¤ÏÌÚÍËÆü¤À¤±¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¸¥à¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤àJessi¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥È¥¥¡¼¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÇØÃæ¤ò¸«¤»¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£·ò¹¯Åª¤Ç°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢·òºß¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤¿·Á¤À¡£
Jessi¤ÏºòÇ¯¡¢¡È¥Õ¥¡¥óË½¹ÔËµ´Ñ¡É»ö·ï¤ÇÂç¤¤ÊÏÀÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£2023Ç¯9·î29Æü¡¢¥½¥¦¥ë¡¦¹¾Æî¶èàÀ²ªÄâÆ¶¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¥°¡¦¥¢¥×¥¯¥¸¥ç¥ó¥É¥ó¡Ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÈÁø¶ø¤·¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢Èà½÷¤ÎÆ±¹Ô¼Ô¤¬¤½¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òË½¹Ô¡£JessiËÜ¿Í¤Ï¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖË½¹Ô¤òÌÛÇ§¤·¤¿¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¡£»ö·ï¸å¡¢Èï³²¼Ô¤ä¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¹ðÁÊ¡¦¹ðÈ¯¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤ËÈïµ¿¼Ô¤È¤·¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢Jessi¤Ï¡Ö²Ã³²¼Ô¤È¤ÏÅöÆü¤Ë½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£ºÇ½ªÅª¤Ë·Ù»¡¤Ï¡ÖÈÈ¿Í±£Èò¡¦Æ¨Áö¤Û¤¦½õ¤Îºá¤òÌä¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ÉÔÁ÷Ã×½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥³¥¢¥é¤ÏË½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¤È¤â¤ËË½¹Ô¤·¤Æ³¤³°¤ØÆ¨Áö¤·¤¿³°¹ñ¿ÍA¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ý¡¼¥ë¤Ë»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤¿¡£
Jessi¤Ï¤³¤ÎÁûÆ°¸å¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤ò½ªÎ»¡£¡Ö²¿Àé²ó¡¢²¿Ëü²ó¤â¸å²ù¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤ËÌá¤ì¤ë¤Ê¤éËÜÅö¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡£º£¤«¤é¤Ç¤â²á¤Á¤òÀµ¤·¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÊý¤¬²óÉü¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È¼Õºá¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆÈÎ©¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖUNNI COMPANY¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þJessi¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1988Ç¯12·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½Ð¿È¤Î´Ú¹ñ·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡£ËÜÌ¾¤Ï¥¸¥§¥·¥«¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¡¦¥Û¤Ç¡¢´Ú¹ñÌ¾¤Ï¥Û¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¡£2003Ç¯¤Ë15ºÐ¤ÇÃ±¿ÈÅÏ´Ú¤·¡¢2005Ç¯12·î¤Ë¡ÖJessica H.O¡×¤È¤·¤Æ¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2006Ç¯¤Ë¤Ï¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×UPTOWN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â°ì»þ³èÆ°¤·¤¿¡£2014Ç¯¤Ë³èÆ°Ì¾¤ò¸½ºß¤Î¡ÖJessi¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLucky J¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ2016Ç¯¤Þ¤Ç³èÆ°¡£°Ê¹ß¤Ï¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2019¡Á2022Ç¯¤Ë¤Ï²Î¼êPSY¤¬ÀßÎ©¤·¤¿·ÝÇ½»öÌ³½êP NATION¡¢23¡Á24Ç¯¤Ë¤Ï²Î¼ê¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥§¥Ü¥à¤¬ÀßÎ©¤·¤¿·ÝÇ½»öÌ³½êMORE VISION¤ËºßÀÒ¤·¤¿¡£²áµî¤ËË¶»¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£