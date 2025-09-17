女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は17日、第123話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

第123話は、ミュージカル「怪傑アンパンマン」の製作が始まり、柳井のぶ（今田美桜）は多忙な柳井嵩（北村匠海）をサポート。辛島メイコ（原菜乃華）や辛島健太郎（高橋文哉）も手伝い、準備は順調に進む。しかし、3カ月後。開幕を間近に控えるも、チケットの売れ行きは芳しくなかった。のぶは何かを思いつき？…という展開。

のぶとメイコは衣装部の手伝い。のぶは朝田羽多子（江口のりこ）のゴム手袋をアンパンマンの手にしようと閃く。

嵩がイメージしたのは井伏鱒二と太宰治の世界観、映画「フランケンシュタイン」だった。

いせたくや（大森元貴）はピアノでテーマ曲を弾き語り。「ぼくのいのちがおわるとき ちがういのちがまた生きる」。このフレーズが特に好きだった。

たくや「当たり前のこと、ちゃんと忘れないようにしないと」

のぶ「例えば、戦争で心に傷を負った人、戦争で大切な人を失った人たちが、それでも人生捨てたもんじゃないって思えるような、少しだけでもいいので、心が軽くなるような、そんなミュージカルにしてほしいです」

メイコは縫いものをしながら、稽古で歌う出演者たちを羨ましそうに見つめた。

早朝、のぶと朝田蘭子（河合優実）は屋村草吉（阿部サダヲ）が働くパン工場へ。

草吉「何しに来た」

のぶ「ヤムおんちゃんにお願いがあります」

草吉「（蘭子に）おまえ、今、隣見てついでに頭下げただろ」

蘭子「いえ」

のぶ「力を貸してください」

SNS上には「ついで（笑）」「まさか、ミュージカルの手伝い？」「ふてほど的ツッコミ」「ヤムさん、アンパンマンの顔を量産しそうw」「一瞬、小川市郎と純子に」などの声。タイトルの略称「ふてほど」が昨年の「ユーキャン新語・流行語大賞」年間大賞に選ばれるなど、大旋風を巻き起こした昨年1月期のTBS金曜ドラマ「不適切にもほどがある！」の主人公・小川市郎（阿部）＆愛娘・小川純子（河合）が彷彿されるやり取りも反響を呼んだ。

草吉もミュージカル「怪傑アンパンマン」に関わるのか。のぶの“お願い”とは果たして。