サンマルクカフェから岡山県産ピオーネ使用の贅沢スムージーが登場♪

サンマルクカフェから、秋にぴったりの期間限定スイーツドリンクが登場します。今回発売されるのは、岡山県産のピオーネをたっぷり使用した「岡山県産ピオーネスムージー」。芳醇な香りと濃厚な甘みを楽しめる一杯で、ゼリーの食感や美しいグラデーションも魅力です。旬のぶどうを贅沢に味わえるスムージーで、秋のティータイムを華やかに彩ってみませんか？

岡山県産ピオーネを贅沢に使用

今回の新作「岡山県産ピオーネスムージー」は、地元・岡山で育ったピオーネを贅沢に使用。

果実そのものの芳醇な香りと濃厚な甘みをスムージーに閉じ込めました。飲み口はすっきりとしており、まだ暑さの残る時期にもぴったり。

トッピングにはピオーネゼリーを重ねることで、満足感のある味わいに仕上がっています。

美しいグラデーションも楽しめる

価格：690円（税込）



スムージーとゼリーが織りなす鮮やかな紫のグラデーションは、見た目にも華やか。透明感のある仕上がりは、フォトジェニックで気分まで高めてくれます♡

口に運べば、ジューシーな果実感と爽やかさが広がり、ちょっとしたご褒美ドリンクとしてもおすすめです。

サイズ：Mサイズ

販売期間：9月19日（金）～11月5日（水）

備考：予告なく販売終了となる場合あり。店舗により価格が異なる場合あり。

旬のピオーネで贅沢なひとときを

地元・岡山の食材を活かしたサンマルクカフェならではの限定ドリンク「岡山県産ピオーネスムージー」。

濃厚で芳醇なぶどうの風味を感じられる特別な一杯は、この秋のティータイムをワンランクアップさせてくれます。

販売は11月5日（水）までの期間限定。ぜひ旬の美味しさを味わってみてください♪