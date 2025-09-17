22歳で米女子ツアーに参戦した女子プロ！

ニュースだけじゃ伝わらない米女子ツアー選手たちの魅力を毎月、現地からレポートします！

たった1日の良し悪しですべてが決まるわけじゃない

アメリカに主戦場を移すと、芝質の違いに戸惑う日本人選手は多い。アメリカ人ですら、毎週のように異なるコースや転戦生活に慣れるまでにしばらく時間がかかる。そんななか、マーヤ・スタークは楽観的だった。22年８月にＩＳＰＳハンダ・ワールド招待（欧州男女・米女子共催）で初優勝を遂げ、米ツアー出場権を獲得すると、早速、その権利を行使した。

当時22歳で、シーズン途中からの米ツアー参戦となった彼女だが「全然、大丈夫です！ 欧州女子ツアーに参戦したときと同じ感覚。友だちが増えれば、アメリカでの居心地がもっとよくなるはず。時間が解決してくれると思います。それよりも世界最高峰のツアーで素晴らしい選手たちと競えることがうれしい」と、すごく前向きにコメントした。芝質についても「もちろん芝の違いはありますが、気にならないです」とあっけらかん。スタークらしいといえばそれまでだが、ジュニア時代のコーチの言葉に影響を受けたことも大きい。

「オーガスタ女子アマチュアでひどいプレーをしてしまった日があって。初日を終えて５オーバーだったと思うんですけど、プレー後にコーチの車の中で号泣してしまったんです。するとコーチが『マーヤはこういうプレーをする日もあるし、すごくいいスコアを出す日もある。だから、なんで泣いているのかわからない』と。コーチは私を落ち着かせようとしてくれたんですが、コーチにいわれてハッと気づきました。まさにそうだと。たった１日の調子の良し悪しで、その試合やゴルフ人生が決まるわけじゃない、と」。

ゴルフをしていれば、必ず調子の悪い日がある。原因がわからず、気ばかりが焦ってしまう。そういうとき、スタークは「まずは冷静になること」を心がける。「スコアが悪いときに緊張するのは当然のこと。忍耐強くプレーするしかない。時間が解決してくれることもあるから」。

スタークはいい意味で考えすぎない。米ツアー２勝目も遠い未来ではないだろう。

23年の国別対抗戦での1コマ。スターク（左から2人目）は、ゴルフ強豪国スウェーデンでトップ選手

のひとり。

●みなみ・しずか／東京都出身。 2009 年より米女子ゴルフツアーを取材。ゴルフ雑誌や「ナンバー」「SportsIllustrated」などスポーツ誌に写真を提供。

写真・文=南しずか

PHOTO&TEXT Shizuka MINAMI