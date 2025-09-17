今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第123話が17日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、ミュージカルの準備が始まり、多忙な嵩（北村匠海）のサポートをするのぶ（今田美桜）。メイコ（原菜乃華）や健太郎（高橋文哉）も手伝い、順調に進んでいく。ピアノを弾きながら曲にアレンジを加えるたくや（大森元貴）は嵩の歌詞を口ずさむ。3カ月後。開演を間近に控えるも、チケットの売れ行きは芳しくなかった。のぶは何かを思いつき…？ のぶはヤムおんちゃん（阿部サダヲ）を蘭子（河合優実）と訪ね、力を貸して欲しいとお願いする。

ミュージカル「怪傑アンパンマン」の歌詞にネットも反応した。また、ミュージカルに対する？ のぶの茶道の弟子・中尾星子（古川琴音）の様子も気になるところ。そして最後にヤムおんちゃんが登場した。

X（旧ツイッター）には「けんちゃん定年？」「健ちゃんさんw」「伊礼さんいいお声」「アンパンマンの手、ゴム手袋ー！」「のぶの速記スキル懐かしい」「フランケンシュタインでたー」「アンパンマンは浜野謙太さん？」「しらないひとはしらないが しっているひとはしっている」「大森さんまた歌ってくれてる…低音すき」「八木さん蘭子ちゃんまだ不確定…」「売れてないのか〜」「ヤムおじさんきたー」「のぶは何を思い付いたんだろう 何をヤムおじさんにお願いするんだろう」などとコメントが並んだ。

「あんぱん」は朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。