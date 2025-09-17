＜ひきこもり息子がムリ＞「病気じゃない！」見えない解決の糸口…所詮みんな他人事…【第2話まんが】
私（ユミコ、40代）は夫（セイジ、40代）と息子（ヒロキ、高校1年生）との3人暮らし。娘（ミユ、大学1年生）は大学進学を機に家を出ました。息子は元々運動神経がよく、中学1年生の途中までは学校のテストでいい成績を収めていました。しかし息子は不登校になり、高校へ進学しても自室にこもってゲーム三昧の日々を送っています。私と夫が何をしても状況は改善せず、私は日に日に息子への愛情が減る一方です。「高校だけは出てほしい」という私の願いも薄れてきました。
「もしかしたらゲームやスマホの依存症かもしれないよ。それはもう病気だから、ヒロキが悪いとかじゃない。一度、専門の病院へ行ってみない？」と促すも「俺は病気じゃない！！」と言って、泣き叫んで拒否。暴れまくります。その様子があまりに常軌を逸していて……大人に近い体の息子を引きずって、病院へ連れて行くこともできません。
暴れる弟の姿を見た娘のミユも、限界を感じたのでしょう。大学進学を機に家を出たいと言ってきました。それまで「今は不登校なんてめずらしくないから。私のまわりにもそれなりにいる」と弟の気持ちに寄り添っていた娘だったのですが……。友人やいろんな機関に相談したこともありましたが、当事者の切実さと、周囲や社会の受け止め方との間に温度差があるように感じました。
息子は相変わらず学校へ行かず、部屋にこもってゲーム漬けの日々です。
私は息子を見守るため、家にこもりがちになり、神経をすり減らしています。
これまで夫との話し合いやフリースクールなどへの相談も試みましたが、事態は好転しませんでした。
私は育て方を間違えたのかと責め続ける中で、「もう息子がいない方がラクかも」と思ってしまう日もあります。
万策が尽き、ただ「どうしたらいいの？」と問い続ける毎日。
状況は悪くなる一方に思えます。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
