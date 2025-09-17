ショットメーカー・桑村美穂は5番〜PWのアイアン多めセッティング「なるべく寄せて、なるべくチャンスに」【ネクヒロ優勝ギア】
＜マイナビカップ 最終日（一日競技）◇11日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6351ヤード・パー72＞6バーディ・2ボギーの「68」をマークした桑村美穂が、初出場初優勝を挙げた開幕戦以来となるマイナビ ネクストヒロインツアー通算2勝目を挙げた。
【写真】桑村美穂はアイアン中心のセッティング
パター以外は中学3年からサポートを受けるダンロップで統一。特に、昨年から使うスリクソンの『ZXiドライバー』を勝因に挙げる。同月2日に行われた日本女子プロゴルフ協会の2次プロテスト（A地区）を16位タイで突破。その時は「ティショットが不安定で、あまりチャンスにつける場面が少なかったんですけど、今回は安定していた。その分セカンドでチャンスの回数が多くなったかな」。176cmの恵まれた体格で、ドライバーの平均飛距離は240〜50ヤードを誇る。今大会ではそのパワーを生かし、スタートから4連続バーディを奪った。「ショットが得意なのでアイアンは多め」と、ピッチングウェッジから5番アイアンまでバッグイン。「なるべく寄せて、なるべくチャンスにつけたい」と話す通り、今大会でも得意のショートアイアンでピンを積極的に狙った。この1年は石井忍コーチの元で「安定感」をテーマに練習を重ねてきた。「昨年は1回ボギーを打つと、そのままズルズルいっちゃう感じがあったけど、今年は気持ちの切り替えが上手くなった」と成長を感じている。11月に行われる最終プロテストに向けて、「ショットは今のいい調子を継続できるように頑張りたい。あとはパターの凡ミスがないように、焦らず落ち着いてやりたいと思います」。確かな成長とともに3度目の挑戦に挑む。【桑村美穂の優勝セッティング】1W：スリクソン ZXi（9.0° TOUR AD GC-5 R1）5,7W：スリクソン ZXi（18,21° TOUR AD GC-6 S）4U：スリクソン ZXi（22° TOUR AD VF HYBRID 75-S）5I〜PW：スリクソン ZXi5（N.S.PRO 950GH S）48,54,58°：クリーブランド RTZPT：オデッセイ ホワイト・ホットOG ロッシーBALL：スリクソン Z-STAR
