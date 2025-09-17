◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

男子110mハードル決勝が16日に行われ、村竹ラシッド選手が13秒18で5位入賞。メダルにはあと0秒06届かず、レース直後は泣き崩れました。

村竹選手は昨年のパリオリンピックで5位に続く、世界大会2連続での入賞。それでもレース直後は、「何が足りなかったんだろうなって、何が今まで間違っていたんだろうって、パリ終わってからの1年間、本気でメダルとりに必死に練習して、何が足りなかったんだろうなって・・・すみません」と泣き崩れました。

8月には12秒92の日本新記録を出し、乗り込んだ世界選手権。「本当にメダルをとってやるんだという思いで練習を積み重ねてきて、12秒台も出して、世界の強豪選手とも渡り合って、自分なりにメダルをとれるだけの根拠を積み上げてきたつもりだったんですけれど、結果叶わなくて、何が足りなかったんだろうなって気持ち」と言葉を絞り出しました。

1年前のパリと同じ順位ですが、「去年は世界のトップと渡り合えた自信になる5位だったんですけれど、まったく真逆ですかね」と話し、「感覚は悪くはなかったんですけれど、タイムはベストとはほど遠い。なかなかうまくいかないですね」と振り返りました。

5位で悔し涙となった23歳。それでも「今日の結果も踏まえて、自分の実力なんだと認めるところから始めないといけない」としつつ、「全部丸め込んで何年かかってもこの足が許す限り、メダルを狙い続けたい」と決意を新たにしました。