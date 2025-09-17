Tommy february6、コンサートフィルム上映イベントがNYCとLAで初開催決定
Tommy february6のコンサートフィルム上映会が、アメリカ・ニューヨークやロサンゼルスでの開催されることが決定した。
なお、Tommy february6に加えTommy heavenly6、the brilliant greenなど３つのプロジェクトのコンサートフィルムが上映される予定。チケットはVIP席と一般席があり、VIPはTommyのヴァイナル、オリジナルTシャツ、オリジナルポスターが、一般席はポスターが付くとのこと。
チケット予約など詳細は後日発表される。
＜イベント情報＞
"Tommy february6: The Screening"
ニューヨーク公演
2025年11月8日(土)Japan Society
開場 12:30PM 開演 1:00PM
ロサンゼルス公演
2025年11月15日(土)Sony Pictures Theater
開場 12:30PM 開演 1:00PM
チケット種別
価格（USD）
特典内容
VIP february6
$130
チケット+ポスター+february6 LP + Tシャツセット
VIP heavenly6
$130
チケット+ポスター+heavenly6 LP + Tシャツセット
VIP the brilliantgreen
$130
チケット+ポスター+ブリグリLP + Tシャツセット
General
$30
チケット + ポスターのみ
