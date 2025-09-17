日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2911（-23.5　-0.80%）
ホンダ　1655（-6　-0.36%）
三菱ＵＦＪ　2273（-17.5　-0.76%）
みずほＦＧ　4811（-15　-0.31%）
三井住友ＦＧ　4052（-16　-0.39%）
東京海上　6498（-33　-0.51%）
ＮＴＴ　161（0.0　0.00%）
ＫＤＤＩ　2485（-7　-0.28%）
ソフトバンク　229（-0.8　-0.35%）
伊藤忠　8535（-45　-0.52%）
三菱商　3446（-26　-0.75%）
三井物　3693（-8　-0.22%）
武田　4429（-35　-0.78%）
第一三共　3554（-24　-0.67%）
信越化　4511（-26　-0.57%）
日立　4029（-23　-0.57%）
ソニーＧ　4221（0　0.00%）
三菱電　3801（-10　-0.26%）
ダイキン　17487（-158　-0.90%）
三菱重　3796（-2　-0.05%）
村田製　2619（-15.5　-0.59%）
東エレク　23389（+374　+1.63%）
ＨＯＹＡ　21570（-95　-0.44%）
ＪＴ　4722（-31　-0.65%）
セブン＆アイ　1976（-1　-0.05%）
ファストリ　47276（-84　-0.18%）
リクルート　8385（-85　-1.00%）
任天堂　13796（+21　+0.15%）
ソフトバンクＧ　18289（-11　-0.06%）
キーエンス（普通株）　57049（+379　+0.67%）