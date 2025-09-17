日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2911（-23.5 -0.80%）
ホンダ 1655（-6 -0.36%）
三菱ＵＦＪ 2273（-17.5 -0.76%）
みずほＦＧ 4811（-15 -0.31%）
三井住友ＦＧ 4052（-16 -0.39%）
東京海上 6498（-33 -0.51%）
ＮＴＴ 161（0.0 0.00%）
ＫＤＤＩ 2485（-7 -0.28%）
ソフトバンク 229（-0.8 -0.35%）
伊藤忠 8535（-45 -0.52%）
三菱商 3446（-26 -0.75%）
三井物 3693（-8 -0.22%）
武田 4429（-35 -0.78%）
第一三共 3554（-24 -0.67%）
信越化 4511（-26 -0.57%）
日立 4029（-23 -0.57%）
ソニーＧ 4221（0 0.00%）
三菱電 3801（-10 -0.26%）
ダイキン 17487（-158 -0.90%）
三菱重 3796（-2 -0.05%）
村田製 2619（-15.5 -0.59%）
東エレク 23389（+374 +1.63%）
ＨＯＹＡ 21570（-95 -0.44%）
ＪＴ 4722（-31 -0.65%）
セブン＆アイ 1976（-1 -0.05%）
ファストリ 47276（-84 -0.18%）
リクルート 8385（-85 -1.00%）
任天堂 13796（+21 +0.15%）
ソフトバンクＧ 18289（-11 -0.06%）
キーエンス（普通株） 57049（+379 +0.67%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2911（-23.5 -0.80%）
ホンダ 1655（-6 -0.36%）
三菱ＵＦＪ 2273（-17.5 -0.76%）
みずほＦＧ 4811（-15 -0.31%）
三井住友ＦＧ 4052（-16 -0.39%）
東京海上 6498（-33 -0.51%）
ＮＴＴ 161（0.0 0.00%）
ＫＤＤＩ 2485（-7 -0.28%）
ソフトバンク 229（-0.8 -0.35%）
伊藤忠 8535（-45 -0.52%）
三菱商 3446（-26 -0.75%）
三井物 3693（-8 -0.22%）
武田 4429（-35 -0.78%）
第一三共 3554（-24 -0.67%）
信越化 4511（-26 -0.57%）
日立 4029（-23 -0.57%）
ソニーＧ 4221（0 0.00%）
三菱電 3801（-10 -0.26%）
ダイキン 17487（-158 -0.90%）
三菱重 3796（-2 -0.05%）
村田製 2619（-15.5 -0.59%）
東エレク 23389（+374 +1.63%）
ＨＯＹＡ 21570（-95 -0.44%）
ＪＴ 4722（-31 -0.65%）
セブン＆アイ 1976（-1 -0.05%）
ファストリ 47276（-84 -0.18%）
リクルート 8385（-85 -1.00%）
任天堂 13796（+21 +0.15%）
ソフトバンクＧ 18289（-11 -0.06%）
キーエンス（普通株） 57049（+379 +0.67%）