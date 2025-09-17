東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値146.48　高値147.54　安値146.28

148.51　ハイブレイク
148.03　抵抗2
147.25　抵抗1
146.77　ピボット
145.99　支持1
145.51　支持2
144.73　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1867　高値1.1878　安値1.1757

1.2032　ハイブレイク
1.1955　抵抗2
1.1911　抵抗1
1.1834　ピボット
1.1790　支持1
1.1713　支持2
1.1669　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3647　高値1.3672　安値1.3598

1.3754　ハイブレイク
1.3713　抵抗2
1.3680　抵抗1
1.3639　ピボット
1.3606　支持1
1.3565　支持2
1.3532　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7860　高値0.7948　安値0.7856

0.8012　ハイブレイク
0.7980　抵抗2
0.7920　抵抗1
0.7888　ピボット
0.7828　支持1
0.7796　支持2
0.7736　ローブレイク