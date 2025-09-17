東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値146.48 高値147.54 安値146.28
148.51 ハイブレイク
148.03 抵抗2
147.25 抵抗1
146.77 ピボット
145.99 支持1
145.51 支持2
144.73 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1867 高値1.1878 安値1.1757
1.2032 ハイブレイク
1.1955 抵抗2
1.1911 抵抗1
1.1834 ピボット
1.1790 支持1
1.1713 支持2
1.1669 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3647 高値1.3672 安値1.3598
1.3754 ハイブレイク
1.3713 抵抗2
1.3680 抵抗1
1.3639 ピボット
1.3606 支持1
1.3565 支持2
1.3532 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7860 高値0.7948 安値0.7856
0.8012 ハイブレイク
0.7980 抵抗2
0.7920 抵抗1
0.7888 ピボット
0.7828 支持1
0.7796 支持2
0.7736 ローブレイク
ドル円
終値146.48 高値147.54 安値146.28
148.51 ハイブレイク
148.03 抵抗2
147.25 抵抗1
146.77 ピボット
145.99 支持1
145.51 支持2
144.73 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1867 高値1.1878 安値1.1757
1.2032 ハイブレイク
1.1955 抵抗2
1.1911 抵抗1
1.1834 ピボット
1.1790 支持1
1.1713 支持2
1.1669 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3647 高値1.3672 安値1.3598
1.3754 ハイブレイク
1.3713 抵抗2
1.3680 抵抗1
1.3639 ピボット
1.3606 支持1
1.3565 支持2
1.3532 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7860 高値0.7948 安値0.7856
0.8012 ハイブレイク
0.7980 抵抗2
0.7920 抵抗1
0.7888 ピボット
0.7828 支持1
0.7796 支持2
0.7736 ローブレイク