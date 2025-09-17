【3COINSの新作】が大優勝ーーーッ！ お出かけにちょうどいい♡「優秀アイテム」

イベントや旅行などのお出かけに便利なアイテムを探すなら、実は【3COINS（スリーコインズ）】が狙い目！ かゆいところに手が届く便利なアイテムが揃うなかで、新作から気になるアイテムをピックアップしました。今回注目したのは、バッグにポンと忍ばせておきやすいエコバッグとミニウォレット。秋の行楽以外でも活躍しそうなアイテムの魅力をご紹介します。

2WAY仕様の優秀バッグ

【3COINS】「トラベル2WAYエコバッグ」\1,100（税込）

ハンドルとカラーコード付きで、トートバッグとしてもナップサックとしても使える優秀エコバッグ。ポリエステル素材やカラーコードがスポーティな雰囲気を演出します。使わないときは小さく折りたたんでコンパクトにできるので、荷物が増える旅行中のサブバッグや、買い物時のエコバッグとしても活躍しそう。

手ぶらで使えるミニウォレット

【3COINS】「トラベルウォレット」\550（税込）

先に紹介したバッグと同シリーズのミニウォレット。内部には仕切りがついていて、お札や小銭、カードを分けて収納できます。首から下げられるストラップ付きなので、ちょっとした外出や旅行中のセカンド財布としても便利かも。キャッシュレス派の人にもおすすめです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。