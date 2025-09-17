１６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４６円４８銭前後と前日と比べて９０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７３円８３銭前後と同４５銭程度のユーロ高・円安だった。



米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測を背景としたドル売りが継続。米連邦議会上院が１５日夜（日本時間１６日午前）に米大統領経済諮問委員会（ＣＥＡ）のミラン委員長をＦＲＢ理事にあてる人事を承認したことで、トランプ米大統領のＦＲＢへの影響力が増すとの見方が広がったこともドル売りを促した。１６日に発表された８月の米小売売上高は３カ月連続で増加したが、１７日に公表される米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果を見極めたいとして相場の反応は限定的。米長期金利が低下したこともドルの重荷で、ドル円相場は一時１４６円２８銭まで軟化した。一方、欧州経済センター（ＺＥＷ）が発表した９月のドイツ景気期待指数が前月から上昇したことなどを手掛かりにユーロが買われた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１８６７ドル前後と前日に比べて０．０１０５ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS