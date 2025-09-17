

バイキンマン（写真：筆者撮影）

NHKの連続テレビ小説「あんぱん」が、放送回を重ねるごとに注目を集めているようだ。漫画家のやなせたかしと妻の暢（のぶ）をモデルにした物語である。やなせたかしといえば、子どもたちに人気の「アンパンマン」の作者として知られているが、ブレイクしたのは69歳のとき。30代でマンガ家デビューを果たして以来、長く不遇の時代を経験している。遅咲きだったやなせたかしは、いかにして飛躍したのか。『大器晩成列伝 遅咲きの人生には共通点があった！』の著者で偉人研究家の真山知幸氏が解説する。

著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

不人気の「アンパンマン」がミュージカルに

「やなせさん、アンパンマンをミュージカルにしようよ」

いきなり電話でいろんな頼まれごとをされて、意外なオファーに驚くばかりのやなせたかしだったが、今回のいずみたくからの電話にも「え！そりゃまた本気ですか」と半信半疑だったらしい。

なにしろ、アンパンマンは絵本『あんぱんまん』としてフレーベル館から発刊されるも、不人気に終わり、編集者からも「やなせさん、こんな本はこれ一冊にしてください」と言われてしまう始末。『詩とメルヘン』で大人向けの『熱血メルヘン怪傑アンパンマン』をスタートさせたが、連載は1年半で終了している。

それだけにミュージカルになるとは思いもしなかったようだ。収容人数が70人ほどの小さな会場ではあるが、1976（昭和51）年に初回の公演が実現することとなった。

主題歌については、やなせが「知らない人は知らないが、知ってる人なら知っている」というフレーズから始まる歌詞を書いて、いずみたくを「へんなテーマソングだなあ」と苦笑させた。これがテレビアニメ化される前のアンパンマンの絵本のCMソングとしても使われることになる。

このミュージカルは、いずみたくが亡くなるまで16年にわたって続けられた。その間には、舞台を盛り上げるために生まれたキャラクターもいたという。

「アンパンマン」に登場するキャラは2300以上

「アンパンマン」に登場するキャラクターを問われれば、主役のアンパンマン以外に、誰もが数個は挙げられるのではないだろうか。

ドキンちゃん、しょくぱんまん、カレーパンマン、メロンパンナ、クリームパンダ、ホラーマン、かびるんるん、そして「どんぶりまんトリオ」（てんどんまん、カツドンマン、かまめしどん）などなど……。

2009年には「単独アニメーションシリーズでのキャラクター数」においてギネス認定を受けており、その時点での数は1768体だというから驚きだ。その後も増え続けて、現在では2300体以上のキャラクターが登場しているという。

そのなかで、ミュージカルの舞台で生まれたキャラクターが「バイキンマン」だ。観客の反応を観ているうちに「敵役が必要だ」と気づいたのだという。どんな敵がアンパンマンにはふさわしいか。バイキンマンを考案した経緯を、やなせはこう振り返っている。

「あんパンが食品だから、かたき役はバイキンがいいかなと思いついて。世界中見ても、ばい菌のキャラクターなんていないんですよ。なぜかって、ばい菌は目に見えないほど小さいものだから。そこで一つのシンボルとして、バイキンマンというのを描いてみたんです」

ちょうど筆者は3歳の三女を連れて、横浜のアンパンマンミュージアムでショーを観てきたばかりだが、確かにバイキンマンの登場によって、子どもたちが物語にどんどん引き込まれていくのを感じた。やなせも「これは成功だった」としながら、バイキンマン登場がもたらした効果をこう分析している。

「つまり光と影ができたんです。光を描こうとすれば、影を描かなくちゃいけない。だからバイキンマンに力を入れて描けば、アンパンマンに自然と光が当たるわけです」

絵本の評論では完全にスルー

ミュージカルにはなったものの、アンパンマンは相変わらず「知らない人は知らないが、知ってる人なら知っている」状態で、大きく注目されることはなかった。

その一方で、編集業には手応えを感じていたようだ。『詩とメルヘン』のほかに、イラストレーターを育てる『イラストレ』や、「こどもと、こどものこころをもつおとなのためのえほん」をテーマにした『いちごえほん』も創刊。3冊の雑誌の編集長を務めたというから、すさまじい。『いちごえほん』では、1976年から1982年にかけて『アンパンマン』も連載している。

やなせが編集業で忙しくしているうちに、『アンパンマン』の人気は子どもたちの間でじわじわと広がっていく。

講演の仕事で地方へ行けば、幼稚園の先生から「うちの園ではあんぱんまんが大評判です」と言われたり、図書館では『アンパンマン』がいつでも貸し出し中であるという話を耳にしたりするようになった。

『アンパンマン』が絵本の評論には一度も取り上げられていないなかで、子どもに認められたことが、やなせにとっては大いに励みになった。

「最初に認めたのは、3歳から5歳ぐらいまでの幼児だった。まだこの世に生まれたばかりで、文字もほとんど読めない、言葉もおぼつかない、よちよち歩きの赤ちゃんたちである。なんの先入観もなく、欲得もなく、すべての権威を否定する、純真無垢の魂をもった冷酷無比の批評家が認めた」

やなせはのちにラジオでも「冷酷な読者を相手に仕事をしているから、いつもまあ真剣勝負っていうか、批評家よりももっとさらに怖いですね」と話しており、子どもの読者をいかに惹きつけるかに腐心していたことがわかる。

そして『アンパンマン』はアニメ化によって、やなせが想像もしなかったような、飛躍を遂げることになる。

（つづく）

【参考文献】

やなせたかし『人生なんて夢だけど』（フレーベル館）

やなせたかし『ボクと、正義と、アンパンマン なんのために生まれて、なにをして生きるのか』（PHP研究所）

やなせたかし『何のために生まれてきたの？』（PHP研究所）

やなせたかし『アンパンマンの遺書』 （岩波現代文庫）

梯久美子『やなせたかしの生涯 アンパンマンとぼく』 （文春文庫）

真山知幸『天才を育てた親はどんな言葉をかけていたのか？』（サンマーク出版）

（真山 知幸 ： 著述家）