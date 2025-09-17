後半アディショナルタイムに２点を献上したドルトムント。(C)Getty Images

　よもやの展開となった。

　現地９月16日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の第１節で、ドイツの強豪ドルトムントが、イタリアの名門ユベントスとアウェーで対戦。壮絶な打ち合いの末に４−４のドローに終わった。

　先行しては追いつかれる展開のなか、74分に勝ち越したドルトムントは、86分にもPKで加点。４−２とリードして後半アディショナルタイムを迎える。

　そして、90＋３分に１点を返されると、その２分後にもまさかの被弾。勝点２を失う痛恨の結果となった。
 
　ドイツメディアも唖然としているようだ。『Sport1』が「信じられない結末を迎えた」と報じれば、大手紙『Bild』は「トリノの狂気。信じられない試合だ」と伝えている。

『Bild』紙によれば、GKのグレゴル・コーベルは悔しさを露わにした。

「本当に残念だ。アディショナルタイムに２失点なんてするべきではない。素晴らしい試合だったのに、こんなことはあってはならない。重要な勝点３を獲得できたはずだ」

　ドルトムントにとっては悪夢のような結果となってしまった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

