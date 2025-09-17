虎のリリーフ３人衆「及岩石」が、ＪＦＫを超えた。阪神の及川雅貴（２４）、岩崎優（３４）、石井大智（２８）の３投手がそろって登板した今季２４試合で、チームは２１勝１敗２分け、勝率・９５５と勝ちに勝ちまくった。２００５年に登場し、球界に一時代を築いたジェフ・ウィリアムス、藤川球児、久保田智之がそろい踏みした試合の勝率を軽々と上回った。史上最強の救援ユニットが、独走Ｖを導いた。

３人そろえばもう、こっちのものだった。優勝を決めた９月７日・広島戦は、集大成の舞台でもあった。阪神のリリーフ最強ユニット「及岩石」。七回及川、八回石井、そして九回を岩崎が、それぞれ０点でピシャリ。全員が難なく仕事をこなし、虎は余裕でゴールのテープを切った。３投手そろって登板した試合でチームは、２１勝１敗２分け、勝率・９５５という驚異的な数字をたたき出した。

かつて球界を席巻した、伝説の救援トリオ、ジェフ・ウィリアムス、藤川球児、久保田智之の「ＪＦＫ」をもはるかにしのぐ勢いだ。岡田彰布監督が「この３人で、すごいことやったる」という意気に感じ、ＪＦＫは投げに投げた。

当時の３人がそろって投げた試合は２００５年以降１３２試合あり、１０７勝１６敗９分けで勝率・８７０。

２００５年・８６７＝４９試合３９勝６敗４分け

２００６年・７５０＝１２試合９勝３敗

２００７年・８９４＝５１試合４２勝５敗４分け

２００８年・８９５＝２０試合１７勝２敗１分け

今季の及岩石は、その上を行っていた。

特に及川と石井は、歴史に名を刻む中継ぎコンビとなる可能性が高い。救援登板５０試合以上で防御率０点台は、ＮＰＢ史上のべ１７人しかいない。１６日現在、及川は６１試合で０・９３、そして石井は５１試合で０・１８。同じ年に同一チームから複数が満たしたのは、これまで２０１１年中日の浅尾拓也０・４１、小林正人０・８７の一度だけ。虎の２人が続きそうだ。

阪神のチーム救援防御率は１６日現在、１・９８と無類の安定感を誇っている。１９５６年１・６３以来、球団では６９年ぶりの１点台となる可能性を残す。ＪＦＫに始まる球界のリリーフ大国を、３人が見事に引き継いだ。静かに、そして確実に。「及岩石」は、歴史を塗り替えていく。（デイリースポーツ・高野勲）

◆阪神・及川「へー、３人が投げた時はそうなんですね。何なんですか？“及岩石”って（笑）。中継ぎに限らず、先発ピッチャーが長いイニングを投げてくれて、いい流れで回ってくることが多かったので、先発ピッチャーのおかげというのもあると思います。僕は（ＪＦＫが投げていた）当時を知らないので、何が違うか分からないですけど。（６０試合登板は）１年だけでなく、２、３年と続けられるようにやっていければ」

◆球界の主な３人ユニット 阪神では２００５年に、ＪＦＫへつなぐ中継ぎ陣「ＳＨＥ」（桟原将司、橋本健太郎、江草仁貴）が活躍。他球団では、ソフトバンクの「ＳＢＭ」（摂津正、ブライアン・ファルケンボーグ、馬原孝浩）、巨人の「スコット鉄太朗」（スコット・マシソン、山口鉄也、西村健太朗）などの救援陣が知られる。打線では、西武の「ＡＫＤ砲」（秋山幸二、清原和博、デストラーデ）が黄金時代を築いた。