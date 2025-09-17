優勝した阪神のCS出場は10月15日からで、日本シリーズは同25日から。9月7日の史上最速Vから、どちらも1カ月以上先の話だ。調整が難しいと思うから注目だ。

記録を塗り替える前の最速Vは、90年9月8日の巨人だった。日本シリーズまで間隔が空きすぎて西武にまさかの4連敗を喫した。

当時の本紙紙面を検索してみた。巨人にとっては散々な見出しが躍っていた。

（1）90年10月21日1面「藤田監督ガク然 槙原 奇襲先発失敗」「クロウ“OH！NO”」

（2）同10月22日1面「西武 速射2発 巨人を連破」、3面「斎藤コロリ 暴投…7失点KO G滅」

（3）同10月24日1面「西武王手 清原“桑田にトドメ”桑田ア然」

（4）同10月25日1面「西武日本一 4タテ巨倒」、7面「藤田監督 悪夢 まさかの4連敗」

史上最速のリーグVを決めたことで、勝率5割以下のチームの出場の是非、アドバンテージの在り方など意見が噴出している。だが藤川監督は「絶対にやった方がいいです。ファンが熱くなれるものをなくしてどうするんですかね」と12日にCS不要論を一蹴した。

男らしい！CSはペナントレースとは別もので、何があってもリーグ制覇の勲章は揺るがない。巨人とDeNAの2位争いも熾烈（しれつ）で、ファンが熱狂しているのもCSがあるからこそ。セの短期決戦が楽しみだ。（記者コラム・神田 佑）