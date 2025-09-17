「誤解招かぬ丁寧な説明」求める付帯決議も

愛知県豊明市議会の建設文教委員会は１６日、市の「スマホ条例」案を可決した。

「誤解を招かない丁寧な説明と情報提供」などを求める付帯決議がつけられた。２２日の本会議で採決される。

条例案では、市民を対象に、仕事や勉強以外でのスマートフォンやタブレット端末の使用を１日２時間以内を目安とすることなどを定めている。義務や罰則を設けない理念条例になる。

委員会の審査では議員から条例化の理由、２時間や過剰使用の根拠などについて、市と市教育委員会に質問が出た。市と市教委は、引きこもりや子育て支援、不登校の児童生徒への対応などから、スマホの過剰使用や子どもの睡眠不足が課題として浮かんだと説明した。

出席した小浮正典市長は、睡眠時間の確保が狙いとしたうえで、「（スマホ使用）２時間には誤解がある。余暇の時間であり、一律ではなく目安だ。引き続き市民に丁寧に知らせたい」と理解を求めた。

委員会での採決は賛否同数となり、委員長が賛成して可決した。付帯決議では、市民の自由と多様性の尊重、丁寧な説明と情報提供、子ども、保護者との連携と支援、市民からの意見集約、効果検証と見直しの仕組みを求めた。