役所広司が都心の交差点ですれ違う人に声をかけ…ネトフリ宮藤官九郎新作ドラマロケ撮でダンディ姿

役所広司と宮藤官九郎のコンビ

白いジャケットに白いシャツ。サングラスを首に下げ、ロマンスグレーの頭髪に白い髭を蓄えたダンディな男──。俳優の役所広司（69）である。

８月中旬のお昼時、東京・新宿区の大通りに面した歩道を、彼は大きなキャリーバッグを引きながら歩いていた。前方から自転車に乗った女性が近づいてくると、笑顔を作って話しかける。何かを尋ねていたようだ。しかし、女性は怪訝な表情を浮かべて、そのまま通り過ぎる。続いて歩いてきたサラリーマンふうの男性にも声をかけるが睨まれ、彼は困惑した表情を浮かべている。

「９月12日に、宮藤官九郎（55）が脚本を手がげるNetflixシリーズ『俺のこと、なんか言ってた？』が、来年に世界独占配信されることが発表されました。主演の役所は、人生再起をかける”承認欲求の塊”の舞台俳優・高瀬川玄を演じています。高瀬川は、世界最高峰の舞台俳優ですが、２年ぶりに帰国。しかし、世界から完全に忘れさられてしまうという悲劇が訪れます。そんな彼が、再び脚光を浴びることができるのかを描いたヒューマンコメディです」（テレビ誌ライター）

どうやら撮影では、高瀬川演じる役所が、帰国後、街行く人に「自分のことを知っているか？」と尋ねているシーンだったようだ。カットの声がかかると、役所は、真剣な眼差しでスタッフと話し、綿密な打ち合わせを行っていた。同ドラマの出演について役所は、

〈宮藤官九郎さんの緻密で、ぶっ飛んでて、笑えて、妙に感動的な素晴らしい脚本を元に、 猛暑の中スタッフ、キャストと共に楽しく撮影頑張っています。 今回、人生二度目の『俳優役』をいただきました。 撮影は年を跨ぐ長丁場になりますが、皆さんに楽しんで貰える作品になるよう最後まで頑張ります〉（NET FLIX公式H Pより）

と、意気込みを語っている。

「役所さんといえば、来年６月に放送が予定されているTBS系日曜劇場枠で『VIVANT』の続編への出演も噂されています。’23年７月期に放送された前作で、謎のテロ集団『テント』のリーダーであり、主人公・乃木優介の父親であるノゴーン・ベキを演じました。

しかし、ベキは乃木に銃で撃たれ、死んだことになっています。しかし、TBSが公開しているホームページに続編の紹介とキャストの中に役所の名前があることから 《ベキは実は死んでなかった？》 《やっぱりか〜。最終回はそういう伏線を含んでいた》 といった考察が早くも始まっています」（前出・テレビ誌ライター）

今のところ、TBS は公式に役所の出演を発表していない。いずれにしろ、役所は来年も、視聴者をいろんなドラマで驚かせてくれそうだ。

