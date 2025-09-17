まだまだあちーーぃぃ（汗）【シャトレーゼ】冷凍庫にストックしたい！「ひんやりアイス」

まだまだ暑い日が続く中、クールダウンに「ひんやりアイス」を味わいませんか？【シャトレーゼ】では、ストックにぴったりなお手軽感のあるアイスが充実している様子。サッと短時間で小腹を満たしたい時にもうってつけです。今回はバータイプや一口タイプといった、イチオシのアイスをご紹介します。

季節限定で登場している「やわらか氷バー あまおう苺」

あまおう苺が使われた、バータイプのお手軽感が嬉しいこちら。外側と内側でアイスが異なる、2層構造のプチ贅沢仕様です。公式サイトによれば「内側のかき氷は南アルプス白州名水の氷と苺果肉」を合わせた本格派のよう。氷の冷たい味わいにしっかりとクールダウンできそうです。細長いアイスは冷凍庫を圧迫せず、ストックにもうってつけ。「季節限定」とのことなので終売前にぜひお見逃しなく。

食べやすいサイズ感が嬉しい「デザートショコラボール ノワールショコラ」

小腹満たしに良さそうなお手軽感が嬉しいこちら。公式サイトによれば「チョコアイス」を「スイートチョコ」でコーティングした、ダブルのチョコ感が楽しめるリッチな一品です。甘いものでリフレッシュしつつ、ひんやりとした食べ心地にクールダウンもできそう。インスタグラマー@mame48goさんいわく「一口サイズの個包装」で、冷凍庫へのストックしやすさもうかがえます。

まとめ買いしてストックできる！「チョコバッキーバニラ（6本入り）」

シャトレーゼでお馴染みの「チョコバッキー」が6本入りで買えるこちらは、まとめ買い & ストックしたい時にうってつけ。バニラアイスにチョコを合わせており、公式サイトによると「パリッと、パキッと、ゴリッと、ゴロっと」な食感が楽しめるよう。お手軽なバータイプながら、しっかりと食べ応えを感じられそうです。この他にもさまざまなフレーバーがあるので、食べ比べを楽しむのもアリかもしれません。

柑橘系の風味が効いていると噂の「アイスキャンディー ソーダ（6本入り）」

@mame48goさんが「冷凍庫にストックしたいアイス」と語る、6本入りのこちらも必見。ソーダ味のアイスはバータイプのお手軽感も相まって、お風呂上がりや食後のデザートにも美味しくいただけそうです。「ソーダ味に柑橘系の風味が効いていて、後味はとにかくすっきりで爽快」と、食べやすさもバッチリのよう。暑くて食欲が落ちがちな時に選んでみてはいかがでしょうか。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino