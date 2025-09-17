ÆÍÁ³¾²¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ñ¥ó¥Á¤·»Ï¤á¤¿¹õÇ¢ª²£¤Ë¤¤¤¿Ç¤¬¡ÄÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¡ØÂçË½¤ì¡Ù¤Ë¡ÖÌëÃæ¤ËÇú¾Ð¤·¤¿£÷¡×¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¥Ð¥°¤ë¤è¤Í£÷¡×¤È105ËüºÆÀ¸
¿Í´Ö¤Ç¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÎË½¤ì¤Ã¤×¤ê¤¬¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ï¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç105ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë²¿¤â¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÁð¡×¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡£¿Í´Ö¤Î»ä¤Ç¤âÊ¬¤«¤é¤ó¡£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§ÆÍÁ³¾²¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ñ¥ó¥Á¤·»Ï¤á¤¿¹õÇ¢ª²£¤Ë¤¤¤¿Ç¤¬¡Ä¡Û
¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¡Ä¡©
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öhokakacat¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥¸¥È¥é¤Á¤ã¤ó¤È¹õÇ¤Á¤ã¤ó¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â3É¤¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¥¯¥ê¥¯¥ê¤Ê¤ªÌÜÌÜ¤¬²Ä°¦¤¤2¿Í¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÍ»Ò¤¬°ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬ÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²¿¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¥¸¥È¥é¤Á¤ã¤ó¤Î²£¤Ç²¿¤À¤«¹õÇ¤Á¤ã¤ó¤¬¹²¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÍÁ³¤ÎÂçË½¤ì¡ª
ÆóËÜÂ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹õÇ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«µÞ¤Ë¾²¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±¦¼ê¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢²£¤Ë¤¤¤¿¥¥¸¥È¥é¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¥¥¸¥È¥é¤Á¤ã¤ó¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¥¥¸¥È¥é¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¸å¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¸å¤º¤µ¤ê¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¥¸¥È¥é¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¿¬¤¬¹õÇ¤Á¤ã¤ó¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹õÇ¤Á¤ã¤ó¤ÏÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤Û¤ÉÂç¹²¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂçË½¤ì¤¹¤ë2¿Í¤Ë¾Ð¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Æ¨¤²¤ë¤Ë¤ã～¡ª¡ª¡ª
¤ï¤º¤«5ÉÃ¤Î´Ö¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾ðÊóÎÌ¤ÎÂ¿¤¤¸÷·Ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿2¿Í¡£¹õÇ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÉô²°¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥¸¥È¥é¤Á¤ã¤ó¤ÏÌõ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£µÞ¤Ë¹õÇ¤Á¤ã¤ó¤¬Ë½¤ì½Ð¤·¤Æ¡¢¥¥¸¥È¥é¤Á¤ã¤ó¤â¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Åê¹Æ¤Ï¡¢TikTok¤Ë¤Æ15.4Ëü·ï°Ê¾å¤â¹âÉ¾²Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥·¥åー¥ë¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤·¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¤ò¸«¤¿TikTok¥æー¥¶ー¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤³Ã£¤ÏËÜµ¤¤Ç¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¥ÁÛ¤À¤±¤É²¿²ó¤â¸«¤Æ¤¿¤é¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤ó¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¥¸¥È¥é¤¬¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¼õ¤±¤¹¤®¾Ð¡×¡ÖÌëÃæ¤ËÂçÇú¾Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖµÕºÆÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¥¸¥ï¤ëw¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öhokakacat¡×¤Ç¤Ï¡¢5É¤¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Î¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ëÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹õÇ¤Á¤ã¤ó¡¢¥¥¸¥È¥é¤Á¤ã¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öhokakacat¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤Ó¤ï¤Ã¤³
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£