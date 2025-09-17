ローゼンゴードの大山愛笑が移籍後初ゴール

今夏にスウェーデンのローゼンゴードに期限付き移籍加入したU-20女子日本代表MF大山愛笑がコーナーキックを直接ゴールへ蹴り込む珍しい形で移籍後初得点をマークした。

ローゼンゴードは現地時間9月14日にAIKとホームで対戦。今夏にイングランドのマンチェスター・シティWFCから期限付き移籍加入し、先発出場した大山は前半41分に左からのCKでキッカーを務めた。右足で蹴り込んだボールはカーブが掛かってそのままゴールへ向かい、GKの手を弾いてネットへ吸い込まれた。

今年1月、早稲田大学大学中に異例の欧州移籍を果たし、そのままイングランド・女子スーパーリーグにデビューを果たした大山。経験を積むために6ヶ月間の期限付き移籍でやってきた20歳の逸材はローゼンゴードで6試合目にして待望の海外初ゴール。SNSでは「喜び方かわいい」「美しい」「素晴らしい」といった声があがった。

試合は1-2で敗れ、チームは4連敗となったが、この得点をさらに飛躍のきっかけとすることができるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）