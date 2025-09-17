【山粼武司 これが俺の生きる道】#24

【もっと読む】星野監督は中村武志さんを張り倒した直後、3ランを打った隣の俺にも鉄拳制裁…メチャクチャ痛かった

俺が長く仕えた星野仙一監督はまさに「闘将」だった。試合中、劣勢の展開になるとベンチを蹴飛ばし、選手を怒鳴りつける。試合に勝っても、選手が不甲斐ないプレーをすれば、監督室に呼び出し、鉄拳が飛ぶのは日常茶飯事だった。

今の時代では考えられないが、当時はそれが当たり前だった。2度目の監督時代の1996年、キャンプ地の沖縄・石川のオープン戦で先発した左腕の野口茂樹が2試合連続で大量失点したときは、「おまえはずっと立っとけ！」と一喝。ベンチのバットケースのそばで、試合終了まで直立不動である。そんな様子がテレビ中継に映り込んでいたのだから、今だったら炎上どころの話ではない。

俺も含めて多くの選手が星野監督の鉄拳を食らった。もっとも多かったのは、正捕手を務めた中村武志さんだと思う。

期待の裏返しであるのは間違いないが、前回も書いたように、星野監督には「投手が打たれるのは捕手の責任」という持論があった。それだけに、中村さんは格好の標的だった。

ナゴヤ球場はベンチとバッターボックスが近かった。打席では星野監督の怒声が丸聞こえ。中村さんは「タケシ！」と言われるたびに怯えながら振り向く。いったいダレを相手に試合をやっているのか……という状態だったのは否めない。

投手が打たれるたびに星野監督から鉄拳を食らう。中日の攻撃が終わり、再びマスクをかぶると、またベンチから「タケシ！」の声。ビクビクしながらベンチを振り向いた中村さんは、マスク越しに鼻血を垂らしていた。

「俺はとんでもないところで野球をやっとる……もう嫌だ……」

そんな感情に襲われたことは、一度や二度ではなかった。

そんな中村さんは、投手が打たれた際、マスクをかぶったまま、星野監督のもとへ向かったことがある。「防具」をつけていれば張り手を防げると思ったのだろうが、「何しとんじゃあ！ マスク外せえ！」とむしろ火に油を注いだ。

常日頃から、難を逃れようと必死だった。横浜スタジアムでの横浜（現DeNA）戦で投手陣が炎上するや、星野監督は中村さんに「正座しとけ！」と一喝。中村さんはロッカールームで正座を強いられた。

星野監督が厄介なのは、中村さんがちゃんと正座をしているかどうか、わざわざロッカールームに足を運んで監視をすること。中村さんもそんな星野監督に対抗すべく、後輩選手に「（監督が）来たら教えて」と“見張り”を頼んでいた。

後輩が「来ました」と囁くと、慌てて正座。「痛ってえ〜」と大声を上げる。そして監督がベンチに戻るや、「べぇ〜」と舌を出していた。

マネジャーさんが「来たぞ、ちゃんとせえ」と教えたり、裏方さんが「せき払いをしたら監督が見に来る合図だ」と助け舟を出したり……。星野監督時代のベンチは、妙な一体感があった。

（山粼武司／元プロ野球選手）