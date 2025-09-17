この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

新築の建売住宅を検討しているとき、どうしても「間取り」や「立地」に目が行きがちです。

でも実は、契約前にチェックしておかないと後々大きなトラブルにつながる“見落としポイント”がいくつもあります。

今回は、建売を契約する前に必ず確認したい5つのポイントを、株式会社さくら事務所の視点からご紹介します。



■1. アフターサービスの範囲と期限

新築でも、施工のちょっとした不具合が後から出てくることは珍しくありません。

そのとき頼りになるのが「アフターサービス基準書」。

• どこまで直してくれるのか

• 何年間が保証の対象なのか

これを契約前にしっかり受け取って確認しておきましょう。渡されないまま入居して、気づいたら「保証切れ」というケースもあります。



■2. 覚書の有無

建売では、建物と境界線の間隔が50cm未満だったり、駐車時にドアが越境するといったケースがあります。

その際は「お互いに認め合いましょう」といった覚書が必要です。

覚書がなければ、将来の近隣トラブルや売却時の資産価値にも影響することも。

契約書と合わせて、必要な覚書がそろっているか確認しましょう。



■3. 境界標（杭やプレート）

分譲地だからといって油断は禁物。

ブロック塀の下に埋まっていたり、見当たらないこともあります。

境界標がないと、将来売却する際に復元費用が10万円以上かかることも。

購入前に必ず、自分の区画を一周して「境界が見えるか」確認しておきましょう。



■4. ゴミ置き場の位置と権利

契約時点では「未定」とされているケースが少なくありません。

そのまま進めてしまうと、気づけば自宅の目の前がゴミ置き場になっていた…なんてことも。

さらに、大規模分譲ではゴミ置き場の土地に「共有持分」がつくこともあります。

どこに設置されるのか、誰が管理するのか、持分はあるのかを事前にチェックしておきましょう。



■5. 私道の権利と承諾書

公道に面していれば問題ありませんが、私道に接している物件は要注意です。

ライフライン工事や通行に必要な「通行・掘削承諾書」がないと、将来の工事や売却で困ることもあります。

契約時に承諾書のコピー、できれば原本を確認しておくことが安心につながります。



【まとめ】

建売住宅は、完成した建物を見て「ここに住みたい！」と気持ちが先行しがち。

でも、契約前に今回ご紹介した アフターサービス・覚書・境界標・ゴミ置き場・私道の権利 をしっかり確認しておくことが、安心した暮らしと資産価値を守るカギです。

不安や不明点があれば、第三者の専門家にセカンドオピニオンを求めるのも有効です。

株式会社さくら事務所では、建売購入前や住み始めてからの不安も解消するホームインスペクションも行っていますので、気になる方はぜひご相談ください。