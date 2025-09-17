『週刊少年サンデー』42号に登場する櫻坂46浅井恋乃未

写真拡大

　櫻坂46の四期生・浅井恋乃未が、17日発売の『週刊少年サンデー』42号（小学館）の表紙＆巻頭グラビアに初登場している。

【アザーカット】圧巻の美少女！かわいさときれいさを兼ね備える浅井恋乃未

　2024年の8月、「君ガ咲ク。」というキャッチコピーで始まった新メンバーオーディションから、研修期間を経て今年加入した浅井。『少年サンデー』からのメディア賞に輝き、今回表紙に抜てきされた。

　グループの今後を力強く後押しする存在になると話題の浅井は、澄んだ眼差しが印象的な美少女ぶりをいかんなく発揮。涼を求め軽井沢で楽しんだ思い出の夏休みグラフを披露している。バードウォッチングをしたり、オシャレホテルでくつろぐ、とっても楽しそうな姿を捉えている。