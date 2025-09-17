櫻坂46浅井恋乃未、圧倒的美少女感の夏休みグラフ 『少年サンデー』メディア賞で表紙初登場
櫻坂46の四期生・浅井恋乃未が、17日発売の『週刊少年サンデー』42号（小学館）の表紙＆巻頭グラビアに初登場している。
【アザーカット】圧巻の美少女！かわいさときれいさを兼ね備える浅井恋乃未
2024年の8月、「君ガ咲ク。」というキャッチコピーで始まった新メンバーオーディションから、研修期間を経て今年加入した浅井。『少年サンデー』からのメディア賞に輝き、今回表紙に抜てきされた。
グループの今後を力強く後押しする存在になると話題の浅井は、澄んだ眼差しが印象的な美少女ぶりをいかんなく発揮。涼を求め軽井沢で楽しんだ思い出の夏休みグラフを披露している。バードウォッチングをしたり、オシャレホテルでくつろぐ、とっても楽しそうな姿を捉えている。
