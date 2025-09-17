愛犬と一緒に陶芸体験をした結果…。一生懸命に作品作りに励むお姿と完成した作品は記事執筆時点で285万回を超えて表示されており、5万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：陶芸体験で『犬の肉球を押した』結果…想像以上に可愛い『素敵な作品』】

犬と一緒に『陶芸体験』をした結果

Xアカウント『@poNpoN_psk』に投稿されたのは、ペキニーズ「ぽん助」くん。以前飼い主さんと旅行に出かけた際、一緒に『陶芸体験』をされたのだといいます。

完成した『可愛い作品』が285万表示の反響

そこでは『PONSUKE』というお名前、そして実際にぽん助くんの『肉球』を押した素敵な陶器を作ったのだとか。

肉球アートをしている時は、初めての体験にどこか不思議そうな表情を浮かべていたというぽん助くん。

後日、焼き上がった作品が自宅に届き開けてみると…そこにはしっかりとぽん助くんの肉球アートがクッキリと浮かび上がった作品が！

愛犬との思い出を、こんな形で残せるのは素敵ですね！

甘えん坊で無邪気な男の子の日常

2023年9月生まれのぽん助くんは、甘えん坊で無邪気な男の子。飼い主さんとさまざまな場所へお出かけをしたり、お家でお気に入りのおもちゃで遊んだりと、お茶目で愛くるしい仕草もぽん助くんのたくさんある魅力のひとつだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすぽん助くんから今後も目が離せません！

写真・動画提供：Xアカウント「@poNpoN_psk」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。