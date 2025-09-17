ゴルフを楽しむスヌーピーデザインがかわいい！「パーリーゲイツ」から新作コラボアイテムを発売
ゴルフアパレルブランド「パーリーゲイツ」は、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」と6度目となるコラボレーションコレクション“The Miracle 6 with SNOOPY”を2025年9月10日より発売。
【写真】6度目のコラボが実現！「パーリーゲイツ」の「PEANUTS」コラボアイテムを見る
2025年は「PEANUTS」誕生75周年のアニバーサリーイヤー。この記念すべき年を祝うべく、これまでの「PEANUTS」コラボに登場したスヌーピーをピラミッド状に配置したメインビジュアルを作成！その頂点にいる、ドットパターンの帽子を被ったのが、今回のコラボのために生まれたゴルフを楽しむスヌーピーのデザインだ。
ラインナップも豊富！「PARKA」(3万9600円)や「POLO SHIRTS」(2万8600円)、「CAP」(各8800円)といったファッションアイテムや、ゴルフコースで遊び心を発揮してくれる「GOLF BAG」(10万4500円)、シーンを問わず使えそうな「LOCKER BAG」(3万3000円)、「CART BAG」(2万7500円)、「CART POUCH」(1万9800円/1万6500円)など、ネイビーとホワイトを基調にしたおしゃれなゴルフアイテムがずらりとそろう。
さらに、コラボコレクションの発売を記念して、2025年9月10日〜28日(日)の期間、「パーリーゲイツ」の旗艦店「THE PEARLY GATES FLAG」と「パーリーゲイツ松坂屋名古屋店」にて、期間限定のポップアップショップを開催。コラボテーマの“The Miracle 6 with SNOOPY”をイメージした特別な空間で、コレクションの全ラインナップをチェックしよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
