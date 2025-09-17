布川敏和、元妻・つちやかおり＆孫たちとの“家族4ショット”公開「そっか〜フックンは爺ちゃんだったね」「敬老の日 お孫ちゃんが来てくれて嬉しいですね」
元シブがき隊のメンバーでタレントの布川敏和（60）が15日、自身のインスタグラムを更新。「敬老の日〜！孫たちが来てくれた〜」とつづり、元妻でタレント・つちやかおり（61）、2人の孫たちとの“顔出し”家族4ショットを披露した。
【動画】「そっか〜フックンは爺ちゃんだったね」元妻・つちやかおり＆孫たちとの“顔出し”家族4ショット
孫たちからは、花のモチーフやシールなどでデコレーションした“手作りカード”のプレゼントがあったようで「なんて嬉しい事でしょう〜」と敏和。カードには「じぃじだいすき」のメッセージも記されている。
なお同日、つちやも自身のインスタを更新し、敏和＆孫たちとの記念ショットをアップ。「今年もお祝いして頂きました この上なく幸せなひととき…ありがとう」と感謝を伝えた。
これらの投稿に対し「そっか〜フックンは爺ちゃんだったね」「敬老の日 お孫ちゃんが来てくれて嬉しいですね」「写真からも、ふっくんの優しさや温かい空気がふわ〜っと伝わってきて、見ているだけで心がぽかぽかになりました」「これからも、ずっと幸せな『じぃじ』と『かか』でいてくださいね」など、さまざまなコメントが寄せられている。
布川とつちやは1991年に結婚。一男二女が誕生するも、14年6月に離婚を報告した。離婚後も良好な関係を築いており、SNSではたびたび家族で過ごすひとときを紹介している。
長男は俳優の布川隼汰（33）、長女はモデルの布川桃花で、隼汰には長男、桃花には長女と長男がそれぞれ誕生している。
【動画】「そっか〜フックンは爺ちゃんだったね」元妻・つちやかおり＆孫たちとの“顔出し”家族4ショット
孫たちからは、花のモチーフやシールなどでデコレーションした“手作りカード”のプレゼントがあったようで「なんて嬉しい事でしょう〜」と敏和。カードには「じぃじだいすき」のメッセージも記されている。
これらの投稿に対し「そっか〜フックンは爺ちゃんだったね」「敬老の日 お孫ちゃんが来てくれて嬉しいですね」「写真からも、ふっくんの優しさや温かい空気がふわ〜っと伝わってきて、見ているだけで心がぽかぽかになりました」「これからも、ずっと幸せな『じぃじ』と『かか』でいてくださいね」など、さまざまなコメントが寄せられている。
布川とつちやは1991年に結婚。一男二女が誕生するも、14年6月に離婚を報告した。離婚後も良好な関係を築いており、SNSではたびたび家族で過ごすひとときを紹介している。
長男は俳優の布川隼汰（33）、長女はモデルの布川桃花で、隼汰には長男、桃花には長女と長男がそれぞれ誕生している。