【台北＝園田将嗣】台湾国防部（国防省）は１６日、市民が天災や軍事侵略から身を守るためのガイドライン（指針）「台湾全民安全指引」を発表した。

中国の軍事的な圧力を念頭に、想定される脅威を例示した。

ガイドラインは、頼清徳（ライチンドォー）政権が目指す、非常事態や災害に強い社会の実現に向けて策定された。

想定する災害として、地震や台風、津波、土石流のほか、軍事侵略が盛り込まれた。「遭遇する可能性がある脅威」の例として、中国を想定した台湾周辺の海底ケーブルの損傷、台湾船舶への臨検、実弾演習、武力侵攻なども挙げている。敵の活動を発見した場合、速やかに現場から離れるよう求めている。

また、有事の際に敵に利用される恐れがある通信手段として、中国の新興ＡＩ（人工知能）開発企業「ディープシーク」のアプリ、中国発の動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」などの使用に注意を促している。

中国語版と英語版の２種類がある。フランスやスウェーデンなどの民間防衛、サバイバル術の手引などを参考にしており、自然災害や戦争が発生した際にとるべき行動を詳しく解説している。平時の備えとして、１週間分の食品や生活用品などを備蓄するよう呼びかけている。

国防部は「個人や家庭のニーズに合わせて準備を始めることを勧める。危機発生時の生存確率を高めることに役立つ」としている。