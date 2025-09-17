18ºÐ¤Ç»ùÆ¸Ê¡»ã¤Ï½ªÎ»¡Ä¡ÖÊü²Ý¸å¥Ç¥¤¤Ë½µ5ÆüÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¸³è¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡×¡¡ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»3Ç¯À¸¤ÈÊì¤¬¡¢Â´¶È¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ½Å¤Í¤¿£µ¤Ä¤Î½àÈ÷
¡Ö¤¨¡¢Â´¶È¤·¤¿¤é¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÊÉ»æ¥Ü¥í¥Ü¥í¡¢µëÅò´ï¤Ë¥«¥Ð¡¼¡Ä¡×¼«ÊÄ¾É°é»ù¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡ÈÍ½ÁÛ³°¤Î½ÐÈñ¡É¤È¿Æ¤Î¸ÉÆÈ¤È¤Ï
ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¹âÅùÉô3Ç¯À¸¤ÎÎèÆà¤µ¤ó¡ÊÃÎÅª¾ã³²¤È¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢Êì¿Æ¤Îº»¿¥¤µ¤ó¤Ï¿ÊÏ©º©ÃÌ¤ÎÀÊ¤ÇÀä¶ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤¬º¹¤·½Ð¤·¤¿»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡Ö18ºÐ°Ê¹ß¤Ï»ùÆ¸Ê¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ùÆ¸Ê¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏË¡Î§¾å¡Ö18ºÐ¤Þ¤Ç¡×¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤Î¹âÅùÉô¤ËÄÌ¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤Ï18ºÐÁ°¸å¤ÇÂ´¶È¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÂ´¶È¡á¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¡×¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¡£³ØÇ¯¤ÎÅÓÃæ¤Ç18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ºß³ØÃæ¤Ï»ùÆ¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¶èÀÚ¤ê¤Ï¡ÖÂ´¶È¡×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤ÆÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë½µ5ÆüÄÌ¤¤¡¢¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤ÇÃÏ°è¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿À¸³è¤¬¡¢Â´¶È¼°¤ÎÍâÆü¤«¤éÆÍÁ³¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡½¡½º»¿¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö18ºÐ¤ÎÊÉ¡×¤ò¤³¤Î»þ¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ùÆ¸´ü¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï»ùÆ¸Ê¡»ãË¡¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬18ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»Ù±ç¤Îº¬µòË¡¤¬¾ã³²¼ÔÁí¹ç»Ù±çË¡¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¡Î§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÌ¾¾Î¤â»ÅÁÈ¤ß¤âÊÌÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢2022Ç¯¤ÎÌ±Ë¡²þÀµ¤ÇÀ®Ç¯Ç¯Îð¤¬18ºÐ¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¡¢·ÀÌó¤Î¼çÂÎ¤Ï¡ÖÊÝ¸î¼Ô¡×¤«¤é¸¶Â§¤È¤·¤ÆËÜ¿Í¤Ø¡£¿Æ¸¢¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Æ±°Õ¤ä¼êÂ³¤¤Ï18ºÐ¤«¤é¡ÈËÜ¿ÍÃæ¿´¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÊÉ¤Ï³¬ÃÊ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤Ïº»¿¥¤µ¤ó¿Æ»Ò¤¬¼ÂºÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡Ö5¤Ä¤Î½àÈ÷¡×¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±¤¸¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤´²ÈÄí¤Ç¤âº£Æü¤«¤éÆ°¤±¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
18ºÐ¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë5¤Ä¤Î½àÈ÷
¢¦ÁêÃÌ»Ù±çÀìÌç°÷¤È¤ÎÌÌÃÌ
¤Þ¤ºÆ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¹âÅùÉô3Ç¯À¸¤Î6·î¤Ç¤·¤¿¡£³Ø¹»·ÐÍ³¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ÁêÃÌ»Ù±çÀìÌç°÷¤ÈÌÌÃÌ¤·¡¢¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹ÅùÍøÍÑ·×²è¡×¤òºî¤ëÍ½Ìó¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌÌÃÌÂÔ¤Á¤¬3¥«·î¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤â¡£²ÆµÙ¤ßÁ°¤ËÆüÄø¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤Î¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£½é²óÌÌÃÌ¤Ç¤Ï¡¢1Æü¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¡¢°åÎÅÅª¥±¥¢¤ÎÍÌµ¡¢Í¾²Ë¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¶¦Í¡£ÀìÌç°÷¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¸³è²ð¸î»ö¶È½ê¡Ê°Ê²¼¡¢À¸³è²ð¸î¡Ë¤È½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿»ö¶È½ê¡Ê°Ê²¼¡¢½¢Ï«B·¿¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÆ»¶Ú¤ÎÄó°Æ¤¬¤¢¤ê¡¢Ì¸¤¬À²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£À®¿Í´ü¤Î¾ã³²Ê¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢¸¶Â§¡Ø¥µ¡¼¥Ó¥¹ÅùÍøÍÑ·×²è¤ÎºîÀ®¡Ù¡Ê·×²èÁêÃÌ»Ù±ç¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢»Ùµë·èÄê¤¬Â´¶È¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢»ÃÄê»Ùµë·èÄê¡ÊºÇÄ¹¤ª¤ª¤à¤Í2¥«·î¡Ë¤Ç¶õÇò´ü´Ö¤òÈò¤±¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ»Ù±çÀìÌç°÷¤ÈÁá¤á¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¡£
¢¦»ö¶È½ê¤Î¸«³Ø
2¤ÄÌÜ¤Î½àÈ÷¤Ï»ö¶È½ê¸«³Ø¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ï»ö¶È½ê¸«³Ø¡£²ÆµÙ¤ß¤ò»È¤¤¡¢À¸³è²ð¸î2¥«½ê¤È½¢Ï«B·¿1¥«½ê¤ò¿Æ»Ò¤ÇË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á÷·ÞÈÏ°Ï¡¢Ãë¿©¤ÎÍÌµ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÇÛÃÖ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¸½¾ì¤Ç³ÎÇ§¡£²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏËÜ¿Í¤¬¡Ö¤³¤³¤Ê¤éÄÌ¤¨¤½¤¦¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3»ö¶È½ê¤ò¸«Èæ¤Ù¤ë¤È¡¢¡È¶õ¤¤¬¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤ÎÂåÂØ°Æ¤¬Î©¤Æ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦½¢Ï«¤ÈÊ¡»ã¤ÎÊ»Áö
3¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÆ¯¤¯¡×¤È¡ÖÊ¡»ã¡×¤òÊ»Áö¤µ¤»¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
ÎèÆà¤µ¤ó¤Ï¼êÀè¤¬´ïÍÑ¤Ç¡¢»æÂÞ¤Å¤¯¤ê¤òË«¤á¤é¤ì¤¿À®¸ùÂÎ¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢À¸³è²ð¸î¤ÇÂÎÄ´¤ÈÀ¸³è¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÊÌÆü¤Ë½¢Ï«B·¿¤Ç·Úºî¶È¤ò·Ð¸³¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï°ìÈÌ´ë¶È¤Î¼Â½¬¤Ø¡½¡½¤È¤¤¤¦ÆóÃÊ¹½¤¨¤òÀß·×¡£À¸³è²ð¸î¤È½¢Ï«B·¿¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¡¢»ÔÄ®Â¼¤Î»Ùµë·èÄê¤Î¤â¤È²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±°ìÆü¤Î½ÅÊ£ÍøÍÑ¤Ï¸¶Â§ÉÔ²Ä¤Ç¤¹¡£·×²èÁêÃÌ»Ù±ç¤ÇÊ»ÍÑ¤ÎÍýÍ³¡Ê³Æ»ö¶È¤Ç²¿¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤«¡Ë¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¸ì²½¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¢¦¤ª¶â¤È¸å¸«À©ÅÙ¤Î½àÈ÷
4¤ÄÌÜ¤Î½àÈ÷¤Ï¤ª¶â¤È¸å¸«À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
Åö½é¡ÖÀ®Ç¯¸å¸«¤Þ¤Ç¤ÏÉÔÍ×¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿º»¿¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Æ¤¬µÞ¤ËÆþ±¡¤·¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ë»²²Ã¡£¸å¸«À©ÅÙ¤Ë¤è¤ëË¡Äê¸å¸«¡¿Ç¤°Õ¸å¸«¤ä¿®Â÷¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
²È·×ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö²¿ºÐ¤Î»þÅÀ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï¸¶Â§20ºÐ¤«¤é¤Î»Ùµë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î18¡Á19ºÐ¤ÏÆÃÊÌ»ùÆ¸ÉÞÍÜ¼êÅö¤ä¾ã³²»ùÊ¡»ã¼êÅö¤¬Ãæ¿´¡£Ç¯Îð¤´¤È¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤«¤é¡¦¤¤¤¯¤éÆþ¤ë¤«¡×¤òÉ½¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢²È·×¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦¾ðÊó¶¦Í¥Î¡¼¥È¤ÎºîÀ®
ºÇ¸å¤Î5¤ÄÌÜ¤Ï¾ðÊó¶¦Í¥Î¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ï¾ðÊó¶¦Í¥Î¡¼¥È¡£³Ø¹»¤ÎÃ´Ç¤¡¢ÁêÃÌ»Ù±çÀìÌç°÷¡¢¿·¤·¤¤»ö¶È½ê¤¬Æ±»þ¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö¹¥¤¤ÊÏÃÂê¡×¡Ö¶ì¼ê¤Ê²»¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤¯¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¡ÖÉþÌô¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤ò¥Ç¡¼¥¿¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÀ°Íý¡£Â´¶È¼°¤Î1¥«·îÁ°¤ËºÇ½ª¹¹¿·¤·¡¢½éÅÐ½êÆü¤Þ¤Ç¤Ë»ö¶È½ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¬¤Á¤ÊÎèÆà¤µ¤ó¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÄÌ½ê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊÊü¥Ç¥¤¡Ë¤Ï½¢³ØÃæ¤Î¾ã³²»ù¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¹â¹»Â´¶È¤Ç½ªÎ»¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢·ÑÂ³¤·¤Ê¤¤¤È¼«Âð¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿À¸³è¤òÂ»¤Ê¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È»ÔÄ®Â¼¤¬Ç§¤á¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ëþ20ºÐ¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÆÃÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àì½¤³Ø¹»¡¦³Æ¼ï³Ø¹»¤Ê¤É¡Ö³Ø¹»Åù¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤â¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ËÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°Ü¹Ô¤ÎÏ¢Â³À¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÊÌ¤Î²ÄÈÝ¤Ï¤ª½»¤Þ¤¤¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
18ºÐ¤ÎÊÉ¤ò¡Ö¤Ä¤Ê¤®ÌÜ¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë
¤³¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿4·î1Æü¡£Á÷·Þ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤àÎèÆà¤µ¤ó¤Ï¡¢À©Éþ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ëºî¶ÈÃå¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¿·¤·¤¤µï¾ì½ê¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º»¿¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ÈÊÉ¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÃÊ¼è¤ê¤¹¤ì¤Ð¡È³¬ÃÊ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
18ºÐ¤ÏÀ©ÅÙ¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤Ê¤®ÌÜ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹â¹»3Ç¯À¸¤Î½Õ¤«¤éµÕ»»¤·¡¢·×²èÁêÃÌ¤ÎÍ½Ìó¡¢»ö¶È½ê¸«³Ø¡¢½¢Ï«¥ë¡¼¥È¤ÎÊ»Áö¡¢¸å¸«¤È»ñ¶â¤ÎÈ÷¤¨¡¢¾ðÊó¶¦Í¥Î¡¼¥È¡½¡½¤³¤Î5¤Ä¤ò¤´²ÈÂ²¤È»Ù±ç¼Ô¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Â´¶È¸å¤ÎÀ¸³è¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¥¹¥à¡¼¥º¤Ë³ê¤ê½Ð¤»¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤Þ¤À16ºÐ¤Ç¤â17ºÐ¤Ç¤â¡¢½àÈ÷¤Ë¡ÖÁá¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤¦¤Á¤â¤½¤í¤½¤íÆ°¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿º£¤¬¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¡Ú´Æ½¤¡Û¾¡¿å·ò¸ã¡Ê¤«¤Ä¤ß¤º¡¦¤±¤ó¤´¡Ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡£¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊHIV´¶À÷¾É¡Ë¡¢Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊÁÐ¶Ë¾É¶·¿¡Ë¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê¥²¥¤¡Ë¤ÎÅö»ö¼Ô¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÉô²°¡×ÂåÉ½¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¤â¤¯¤â¤¯¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Ë