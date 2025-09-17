¼«µë¼«Â¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡×»Ñ¤«¤éÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡ÄÅì½Ð¾»Âç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤Ø¡Ö¿ô´ñ¤Ê¿ÍÀ¸¤ÈÅÄ¼ËÊë¤é¤·¡×¸ì¤ë
ÇÐÍ¥¤ÎÅì½Ð¾»Âç¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬10·î19Æü¡¢»³Íü¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ·°Ïµ¤¤¬¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿Åì½Ð¾»Âç¤µ¤ó
·Ý¿Í¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦Ê¸É®²È¡¦ÇÐÍ¥¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¥¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»³Íü»Ô´Ñ¸÷Âç»È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë»³Íü»Ô20¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Þ¥¥¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎNEOÌµ¿Ô¡Á»³Íü»Ô»ÔÀ©20¼þÇ¯SP¡Á¡×¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅì½Ð¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¥¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈà¤Î¿ô´ñ¤Ê¿ÍÀ¸¤È¡¢ÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅì½Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö10·î19Æü¡¢¤¼¤Ò»³Íü»Ô¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Åì½Ð¤µ¤ó¤ÎÀëºà¼Ì¿¿¤ò1Ëç¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³¤Ç¤Î¼«µë¼«ÂÀ¸³è¤ò¼«¿È¤ÎYouTube¤Ç¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÅì½Ð¤µ¤ó¡£É¦¤òÀ¸¤ä¤·¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡½¤ò¸å¤í¤Ç°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤Ê»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÀëºà¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÀÎ¤ÎÅì½Ð¤µ¤ó¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¹õÈ±Ã»È±¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¡ÖÁÖ¤ä¤«¡×¤Ê»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö°Û¿§¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¸½¤·¤¿¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÌÌÇò¤¤¥³¥é¥Ü¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åì½Ð¤µ¤ó¤Ï2015Ç¯¤Ë½÷Í¥¤Î°É¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤Æ3¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò¤â¤¦¤±¡¢¤½¤Î¸åÎ¥º§¡£2024Ç¯8·î¤Ë¸µ½÷Í¥¤Î²ÖÎÓ¤µ¤ó¤È¤ÎºÆº§¤ÈºÊ¤ÎÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡£º£Ç¯2·î¤Ë½Ð»º¤·¤¿¤³¤ÈÈ¯É½¡£º£Ç¯3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿YouTube¤ÎÅê¹Æ¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£