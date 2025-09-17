【米国株式市場】ニューヨーク市場

NYダウ： 45,757.90 ▼125.55 （9/16）

NASDAQ： 22,333.96 ▼14.79 （9/16）

1.概況

前日の米国市場は主要3指数が揃って下落となりました。米連邦準備制度理事会（FRB）が17日まで開く米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を見極めたいとの思惑から、最高値圏で推移していることもあり、主力株の一角に持ち高調整の売りが出ました。





2.経済指標等

ダウ平均は、36ドル高の45,919ドルで取引を開始しました。しかしながら、早々に下げに転じると明日に控えるパウエルFRB議長の会見内容や、より先行きの金融政策見通しなどを見極めたいとの思惑から、上値は重く、終始軟調な推移となり、最終的に125ドル安の45,757ドルで取引を終えました。ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は7日ぶりに反落となる14ポイント安の22,333ポイントで取引を終えました。S&P500株価指数も8ポイント安で反落、6,606ポイントで取引を終えました。

8月の米小売売上高は前月比0.6％増と、前回結果と市場予想を上回る伸びとなりました。自動車を除いたコア指標も同0.7％増と堅調な結果が示されました。

3.業種別動向

S&P500の業種別株価指数では、全11業種のうち5業種が上昇しました。エネルギーが1.7％高でセクターの騰落率トップとなりました。一般消費財・サービスなど、ほか4業種は1％未満の上昇となりました。一方で6業種が下落し、公益事業が1.8％安で下落率トップとなりました。そのほか5業種は１％未満の下落となりました。

4.個別銘柄動向

ダウ平均構成銘柄は、30銘柄中11銘柄が上昇となりました。シェブロン［CVX］が1.4％高で上昇率トップとなったほか、アマゾン・ドットコム［AMZN］、キャタピラー［CAT］が1％台の上昇となりました。一方で、19銘柄が下落し、ユナイテッドヘルス・グループ［UNH］が2.3％安で構成銘柄中の下落率トップとなりました。エヌビディア［NVDA］が1.6％安で続き、1％台の下落となった銘柄は計5銘柄となりました。



ダウ平均構成銘柄以外では、アナリストが投資妙味を指摘したテスラ［TSLA］が2.8％高となりました。菓子メーカーのハーシー［HSY］はアナリストによる投資判断が2段階引き上げられたと伝わり4.2％高となりました。一方で、衣料品のラルフローレン［RL］は先行きの売上見通しに失望が広がり、売られて0.4％安となりました。

5.為替・金利等

長期金利は、前日から0.01％低い4.03%となりました。17日朝のドル円は146円台半ばで推移しています。

VIEW POINT: 今日の視点

前日の米国市場は主要3指数が揃って下落となりました。FOMC前に、持ち高調整の動きが出ました。また、ドル円も円高方向で推移しており、これらを受けて日本市場も売りが先行してのスタートが予想されます。

FOMCでは、0.25％の利下げが見込まれており、サプライズがあるとすれば0.5％の利下げとなった場合で、この場合には株式市場のボラティリティ上昇が見込まれます。

（マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 山口 慧太）

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部