コンコルディアFG・片岡達也の「地域密着戦略」、「地域とのリレーションを今一度」
地元の大企業が苦境、地域への影響は？
今、米トランプ政権の動向が世界の政治、経済に大きな影響を及ぼしている。「これまでは日本も『金利ある世界』が戻り、経済が回り始め、物価と賃金の上昇に向けて前に進みつつあった。それが相互関税や地政学リスクで若干減速していく可能性がある」─こう現状を見るのはコンコルディア・フィナンシャルグループ社長（横浜銀行頭取）の片岡達也氏。
コンコルディアの地盤である神奈川県は、米国への輸出比率は2割ほどを占めており、関税の影響は避けられない。今年、来年の県内のGDP（国内総生産）は微増の見通し。先行きについては「楽観視できない状況」と気を引き締める。
足元で大手自動車メーカー・日産自動車の経営が難しい状況だが、神奈川県内には多くのサプライヤーがおり、横浜銀行の取引先となっている。取引先に対してはヒアリングをしているが「関税と日産さんの影響で、資金繰りが難しいお客様は3％程度」（片岡氏）と分析。
2025年7月、日産は神奈川県の追浜工場、平塚市にある日産車体の工場に委託している車両の生産終了を発表したが「その後のビジネスモデルが、まだ見えていない」（片岡氏）状況。
日本に対する相互関税は一定の方向感が出たため、日産はこれに基づいて、様々な計画を出すと見られ、「日産さん、サプライヤーさんとコミュニケーションしていく。サプライヤーさんを守るために何が一番大切かを考える必要がある」と片岡氏。
その状況下、コンコルディアFGは今年度から新たな中期経営計画をスタートさせた。今回の中計は「未来への飛躍につなげる3年間」と位置づける。
コンコルディアFGは長期的に目指す姿として「地域に根ざし、ともに歩む存在として選ばれるソリューション・カンパニー」を掲げる。その実現に向けて、前中計で柱とした施策はグロース（成長）、チェンジ（変化）、サステナビリティ（持続可能性）の3つだった。
この3つを基に進めた中計ではどんな手応えを得たのか。「『グロース』はソリューションビジネスを担う人や機能の充実で一定の成果があった。『チェンジ』は生産性向上のための店舗改革、人材育成ができた。『サステナビリティ』はグリーンファイナンスなど環境関連事業が進んできた」と振り返る。
経営目標として掲げたROE（株主資本利益率）、OHR（経費率）、CET1比率（普通株などに限って算出する自己資本比率）でいずれも目標を達成。
また、23年6月には同県内の第二地銀・神奈川銀行を完全子会社化した。「再編もあったが、地域を守るために、金融機関はどうあるべきかが問われている時期でもあった。お互いいい環境の中で、財務的に健全な中でやっていこうということで同じグループに入ってやっている」
そして成長に向けて、三井住友信託銀行グループだった三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス（現L&Fアセットファイナンス）を子会社化。
前中計を「成果のあった3年間だった」と総括、今中計でも「大きな方向感を変えるつもりはなかった」と片岡氏。
新たな中計にあたって、全従業員を対象にアンケートを取った。テーマは「10年後、どんな会社でありたいか」。その意見を確認しつつ、その10年後に向けて、今何をやるかを考えた結果が、今回の中計。
引き続き、ソリューションビジネスの展開を根幹に据え、3つの柱としてグロース、エンパワーメント（強化）、そしてサステナビリティを置いた。「チェンジ」を「エンパワーメント」に変えたのだ。
