本日の予定【経済指標】
【NZ】
経常収支（2025年 第2四半期）07:45
予想 -26.5億NZドル 前回 -23.24億NZドル（経常収支)
【日本】
通関ベース貿易収支（8月）08:50
予想 -5100.0億円 前回 -1184.0億円（-1175.0億円から修正）（通関ベース貿易収支)
予想 -3300.0億円 前回 -3030.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)
【英国】
消費者物価指数（CPI）（8月）15:00
予想 0.4% 前回 0.1%（前月比)
予想 3.8% 前回 3.8%（前年比)
予想 3.6% 前回 3.8%（コア・前年比)
小売物価指数（RPI）（8月）15:00
予想 0.5% 前回 0.4%（前月比)
予想 4.7% 前回 4.8%（前年比)
予想 4.7% 前回 4.7%（前年比・除くモーゲージ利払い)
【南アフリカ】
消費者物価指数（8月）17:00
予想 0.3% 前回 0.9%（前月比)
予想 3.6% 前回 3.5%（前年比)
小売売上高（7月）20:00
予想 2.7% 前回 1.6%（前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（8月）18:00
予想 2.1% 前回 2.0%（2.1%から修正）（前年比)
予想 2.3% 前回 2.3%（コア・前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（09/06 - 09/12）20:00
予想 N/A 前回 9.2%（前週比)
住宅着工件数（8月）21:30
予想 136.7万件 前回 142.8万件（住宅着工件数)
予想 -4.4% 前回 5.2%（住宅着工件数・前月比)
予想 137.1万件 前回 136.2万件（住宅建築許可件数)
予想 0.7% 前回 -2.2%（住宅建築許可件数・前月比)
FRB政策金利(FOMC)（9月）18日03:00
予想 4.25% 前回 4.5%（上限金利)
予想 4.0% 前回 4.25%（下限金利)
【カナダ】
中銀政策金利（9月）22:45
予想 2.5% 前回 2.75%（カナダ中銀政策金利)
【ブラジル】
中銀政策金利（9月）18日06:30
予想 15.0% 前回 15.0%（ブラジル中銀政策金利)
※予定は変更することがあります
