本日の予定【発言・イベント】
12:35 日本20年利付国債入札（8000億円程度）
16:15 訪日外客数（8月）
16:30 ラガルドECB総裁、ECB年次研究会議「次の金融危機は？」開会挨拶
16:45 ミュラー・エストニア中銀総裁、経済会議出席
17:00 ECB賃金トラッカー（TBC）
エスクリバ・スペイン中銀総裁、イベント出席
チポローネECB理事、イタリア銀行協会会議出席
19:00 ペレイラ・ポルトガル次期中銀総裁、議会公聴会で演説
20:15 チポローネECB理事、オランダ中銀主催イベント出席
23:30 マックレム加中銀総裁、記者会見
米週間原油在庫統計
18日2:00 ナーゲル独連銀総裁、ドイツ経済について講演
3:00 米FOMC声明、四半期経済見通し（SEP）
3:30 パウエルFRB議長、記者会見
香港行政長官、年次施政方針演説
トランプ米大統領、英国訪問（19日まで）
※予定は変更することがあります
