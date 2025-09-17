12:35　日本20年利付国債入札（8000億円程度）
16:15　訪日外客数（8月）
16:30　ラガルドECB総裁、ECB年次研究会議「次の金融危機は？」開会挨拶
16:45　ミュラー・エストニア中銀総裁、経済会議出席
17:00　ECB賃金トラッカー（TBC）
エスクリバ・スペイン中銀総裁、イベント出席
チポローネECB理事、イタリア銀行協会会議出席
19:00　ペレイラ・ポルトガル次期中銀総裁、議会公聴会で演説
20:15　チポローネECB理事、オランダ中銀主催イベント出席
23:30　マックレム加中銀総裁、記者会見
米週間原油在庫統計
18日2:00　ナーゲル独連銀総裁、ドイツ経済について講演
3:00　米FOMC声明、四半期経済見通し（SEP）
3:30　パウエルFRB議長、記者会見

香港行政長官、年次施政方針演説
トランプ米大統領、英国訪問（19日まで）

※予定は変更することがあります