¸µ±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¤ÎµÜÇ÷ÇîÇ·¡Ê55¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖµÜÇ÷¤Ç¤¹¥Ã¡ª¡×¤ò¹¹¿·¡£¸åÇÚ·Ý¿Í¤ò¡Ö¥¯¥½¤ß¤¿¤¤¡×¤È¼ÂÌ¾¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
16Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢22Ç¯¤Î¥Ô¥ó·Ý¿ÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖR¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×²¦¼Ô¡¢¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤È24Ç¯¤ÎÆ±²¦¼Ô¡¢³¹Î¢¤Ô¤ó¤¯¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£³¹Î¢¤Ô¤ó¤¯¤¬¤«¤Ä¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¥ª¥â¥í¡¼»³²¼¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡¢»³²¼¥Ô¥ó¥¯¤È¤·¤ÆÌ¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2021¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤·¤ÆM¡Ý1¤ÇÉé¤±¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢µÜÇ÷¤ÎYouTube¤Ë¡¢»³²¼¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
³¹Î¢¥Ô¥ó¥¯¤Ï¤½¤Î»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê»³²¼¥Ô¥ó¥¯¤ÏM¡Ý1¤Î¡Ë3²óÀï¤ÇÉé¤±¤Æ¤Æ¡¢ËÍ¤¬¡È»³²¼¤µ¤ó¡¢ÍèÇ¯¤Ï¡ÊM¡Ý1¤ò¥³¥ó¥Ó¤Ç¡Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡É¤È¸À¤Ã¤¿¸å¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¡ÊµÜÇ÷¤Î¡ËYouTube¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¥³¥ó¥Ó¼«ÂÎ¤ÏÇËÃ¾¤·¤Æ¤ë¤±¤ì¤É¤â¡ÊµÜÇ÷¤ÎYouTube¤Ë¡Ë½Ð¤Ê¤¢¤«¤ó¡Ä¤È¤¤¤¦¤Û¤ó¤È¡¢ºÇ°¤Î»þ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¤¢¤Î»þ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈµÜÇ÷¤Ï¡Ö¡Ê»³²¼¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ò¡Ë²ò»¶¤¹¤ë¤Î¤âÂçÀµ²ò¤ä¤·¡¢¤â¤¦2ÅÙ¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÂçÀµ²ò¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Î¿Í¡Ê»³²¼¡Ë¤Ï¤ª¶â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ê¤¦¤É¤óÅ¹¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¡ËÌÙ¤±¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¥¯¥½¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
³¹Î¢¥Ô¥ó¥¯¤¬¡Ö¡Ê»³²¼¤Ë¡ËÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿¡Ä¤È¤«¤Î±½¤Ç¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢µÜÇ÷¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¤«¤¿¤ò¡Ä¡£¡Ê»³²¼¤¬¡Ë¡É¤ª¶â¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¼ä¤·¤¤¡È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¾Ò²ð¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ°Õµ¤Åê¹ç¤·¤Æ¡Ê¤½¤Î½÷À¤È»³²¼¤¬¡Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤Î¤ËÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¡ÊYouTube¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ê»³²¼¤¬¡Ë²¶¡ÊµÜÇ÷¡Ë¤Î°¸ý¸À¤¦¤Æ¤¿¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡£¤³¤Ê¤¤¤À¡Ê»³²¼¤«¤é¡Ë¼Õºá¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£°ì½Ö¤À¤±¡ÊYoutube¤ò¡ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢°¸ý¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¢¤¤¤Äº£ÅÙ¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È»³²¼¤Ø¤Î¡ÉÀ©ºÛ¡È¤òÀë¸À¤¹¤ë´í¸±È¯¸À¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢»³²¼¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡¢¥È¡¼¥¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£