【欧州CLリーグフェーズ第1節】(サンティアゴ・ベルナベウ)

R・マドリー 2-1(前半1-1)マルセイユ

<得点者>

[R]キリアン・ムバッペ2(28分、81分)

[マ]ティモシー・ウェア(22分)

<退場>

[R]ダニエル・カルバハル(72分)

<警告>

[R]オーレリアン・チュアメニ(35分)、エデル・ミリトン(54分)、アルバロ・カレーラス(90分+7)

[マ]バンジャマン・パバール(46分)、ファクンド・メディナ(75分)

観衆:74,610人

A・アーノルド負傷、緊急投入のカルバハル一発退場も…ムバッペのPK2発で10人レアルがマルセイユに逆転勝利!