R・マドリーvsマルセイユ 試合記録
【欧州CLリーグフェーズ第1節】(サンティアゴ・ベルナベウ)
R・マドリー 2-1(前半1-1)マルセイユ
<得点者>
[R]キリアン・ムバッペ2(28分、81分)
[マ]ティモシー・ウェア(22分)
<退場>
[R]ダニエル・カルバハル(72分)
<警告>
[R]オーレリアン・チュアメニ(35分)、エデル・ミリトン(54分)、アルバロ・カレーラス(90分+7)
[マ]バンジャマン・パバール(46分)、ファクンド・メディナ(75分)
観衆:74,610人
└A・アーノルド負傷、緊急投入のカルバハル一発退場も…ムバッペのPK2発で10人レアルがマルセイユに逆転勝利!
