A・アーノルド負傷、緊急投入のカルバハル一発退場も…ムバッペのPK2発で10人レアルがマルセイユに逆転勝利!
[9.16 欧州CLリーグフェーズ第1節 R・マドリー 2-1 マルセイユ]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第1節が16日に行われ、レアル・マドリー(スペイン)はホームでマルセイユ(フランス)に2-1で競り勝った。両チームの第2節は30日に開催され、レアルは敵地でカイラト(カザフスタン)、マルセイユは本拠地でアヤックス(オランダ)と対決する。
レアルは開始早々にDFトレント・アレクサンダー・アーノルドが負傷し、前半5分にDFダニエル・カルバハルを緊急投入。アクシデントに見舞われた中でFWキリアン・ムバッペらを中心に攻め込んだが、立ち上がりのチャンスを生かすことができない。
すると、カウンターでゴールを脅かしていたマルセイユが前半22分に先制する。敵陣でMFアルダ・ギュレルからボールを奪ったMFメイソン・グリーンウッドがドリブルで運び、右から追い越してボックス内に入ったMFティモシー・ウェアにパス。ウェアは右足でニアを破り、スコアを1-0とした。
それでもレアルは前半27分、ペナルティエリア左に切れ込んだFWロドリゴ・ゴエスがMFジョフレイ・コンドグビアに倒され、PKをゲット。同29分にキッカーのムバッペが右足でゴール左に決め、同点弾を挙げた。
前半39分にはマルセイユGKヘロニモ・ルジのロングフィードを起点にFWピエール・エメリク・オーバメヤンがペナルティエリア右へ。しかし、右足のシュートは右外のサイドネットを直撃し、1-1で前半終了となった。
ハーフタイム明けから膠着状態が続くと、レアルは後半18分にFWビニシウス・ジュニオール、FWブラヒム・ディアスをピッチへ送り出す。ところが同27分、カルバハルがルジと小競り合いを起こし、VARのチェック後に一発退場。シャビ・アロンソ監督はギュレルを下げ、DFラウール・アセンシオを投入した。
数的不利での戦いを強いられたレアルだったが、後半34分に再びPKを獲得する。MFオーレリアン・チュアメニの縦パスをムバッペがヒールで流し、ペナルティエリア左でビニシウスが反応。DFファクンド・メディナにスライディングで阻まれるも、こぼれ球が同選手の手に当たった。
後半36分に2度目のキッカーを務めたムバッペは、先制点と同じゴール左を狙って右足でシュート。ルジに触られながらもネットを揺らし、逆転弾をマークした。そのまま逃げ切ったレアルが2-1で勝利。2シーズンぶりの大会制覇に向け、苦しみながらも白星スタートを飾った。
