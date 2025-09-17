アジア制覇経験者の痛恨パスミス…町田DF昌子源「反省点を自分の中で消化しないと」
[9.16 ACLEリーグステージ第1節 町田 1-1 FCソウル 町田]
アジア制覇の経験も持つ主将による痛恨のパスミスだった。FC町田ゼルビアは0-0で迎えた後半15分、DF昌子源からMFナ・サンホへの縦パスが相手にカットされると、そこからカウンター攻撃を許し、MFジェシー・リンガードのクロスをFWマルコ・ドゥガンジッチに決められて失点。相手のクオリティーも高いゴールだったが、何より奪われ方が悔やまれた。
最後は後半35分にMF望月ヘンリー海輝のゴールが決まり、勝ち点1を獲得した町田。それでも昌子は試合後、「決定的なチャンスも数で言えばうちのほうが多かったけど、失点を招いた縦パスが僕からだったのでしっかり反省しないと。サンホとの距離があって、ファーストアクションで行けると思って出してしまった。そこは反省しないといけない」と自ら責任を背負った。
悔やんだのは縦パスを出すという選択ではなく、縦パスを出すまでの過程だった。
「やり方というのも、もうちょっと僕が持ち運んで(出せば良かった)。縦パスがダメということはサッカーにおいてはない。あとは場所と質だと思う。しっかりと通せると思った時に出すべきだったと思うし、そうやって反省点を自分の中で消化しないといけない」
カウンター自体のスピード感やクオリティーも高く、そこは昌子自身も「質は高かった。リンガード選手のパス、中を決め切るシュートの質。あと中にたぶん(岡村)大八とイボ(ドレシェヴィッチ)もいたけど、2対1で確実に決めてくる」と認めるところだが、一つのミスが命取りとなるのもアジアの怖さ。鹿島時代の18年の優勝をはじめ、過去4大会出場の経験を持つ32歳のベテランは「やってはいけないミスを僕がしてしまったのは非常にもったいない」と反省しきりだった。
同点弾を奪った望月には「僕のミスを負けから引き分けにしてくれたというのは感謝したいし、チームとして誰かのミスを誰かが救っていくように流れに乗っていかないといけない」と感謝した昌子。まずは23日のJ1次節に控える首位・京都戦に向けて「絶対に負けられない。まずは自分が反省するところはして次に繋げたい」と奮起を誓った。
(取材・文 竹内達也)
