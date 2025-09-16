「白内障の原因」はご存知ですか？【医師監修】

白内障は眼の水晶体が濁る病気で、物がかすんで二重に見える、眩しく見えるなどの症状が現れます。

主に加齢が原因で発症し、80歳以上の高齢者は高い割合で発症するといわれていますが、その他にも原因があるのでしょうか。

本記事では、白内障の原因について詳しく解説します。

監修医師：

柳 靖雄（医師）

東京大学医学部卒業。その後、東京大学大学院修了、東京大学医学部眼科学教室講師、デューク・シンガポール国立大学医学部准教授、旭川医科大学眼科学教室教授を務める。現在は横浜市立大学視覚再生外科学教室客員教授、東京都葛飾区に位置する「お花茶屋眼科」院長、「DeepEyeVision株式会社」取締役。医学博士、日本眼科学会専門医。

白内障の原因

白内障の原因は何でしょうか？

白内障は、眼の水晶体を作るタンパク質の劣化が原因で発症する病気です。主に50代から発症する病気であり、発症率は50代で約50%、80代でほぼ100%と年齢を重ねるごとに発症率が高くなります。また白内障は若年でも発症する場合があり、染色体異常や子宮内感染などさまざまな原因が挙げられます。白内障を放置すると治療が難しくなり失明する恐れがあるため、眼に症状が現れたらただちに眼科で診察を受けましょう。

白内障はほかの疾患によって引き起こされることはありますか？

白内障はほかの疾患によって引き起こされることがあります。そのなかでもアトピー性皮膚炎を発症している方は、白内障になりやすいです。アトピー性皮膚炎は皮膚を守る機能が低下し、身体中にかゆみが生じます。そのため眼の周りにもかゆみが現れ、皮膚を強く擦ってしまうことで水晶体（眼のレンズ）を傷つけてしまう恐れがあります。水晶体が傷つくと眼が混濁し、白内障を発症する原因になる可能性が高いです。アトピー性皮膚炎による白内障を防ぐためには、適切な治療を受け眼の周りのかゆみを抑えることが大切です。

白内障は生活習慣が乱れているとかかりやすいですか？

生活習慣の乱れが原因で発症する糖尿病にかかると、白内障になりやすいです。糖尿病は妊娠中や先天的に発症する場合がありますが、生活習慣の乱れが原因で発症するケースがほとんどです。糖尿病を発症すると血糖値のコントロールができなくなり、水晶体に糖の一種が老廃物として蓄積されます。糖の蓄積によって水晶体が濁り、視力低下や物が重なって見えるなどの症状を引き起こします。白内障を放置すると治療が困難になり失明する恐れがあるため、糖尿病の患者さんで眼の症状が現れたときは、ただちに眼科で診察を受けましょう。

白内障は遺伝で発症することはありますか？

白内障は加齢やほかの疾患が原因で発症する場合がほとんどですが、稀に遺伝的要因で引き起こされるケースがあります。両親のどちらかが白内障の遺伝子を持っていると、子どもに遺伝する可能性が高いです。また染色体に白内障の遺伝子を持っていない場合でも、突然変異によって病気を発症することもあります。遺伝的要因で発症すると、生まれてすぐに眼の手術が必要となる場合があります。また出生直後ではなく、途中から症状が現れるケースもあるでしょう。年齢が低いほど弱視になる可能性が高いため、病気が判明したら早急に手術を行う必要があります。

白内障は水晶体を作るタンパク質の劣化が原因で発症する病気です。主に眼がかすむ、物が二重に見えるなどの症状が一般的です。

加齢に伴い発症するケースがほとんどですが、糖尿病やアトピー性皮膚炎などほかの疾患が原因で引き起こされる場合もあります。

また、遺伝的要因や子宮内感染によって発症することもあり、出生時や出生早期に白内障と診断されるケースもあります。

白内障は早期発見が難しく、知らない間に症状が悪化していることも少なくありません。治療せずにそのまま放置すると、失明する恐れがあります。

重症化を防ぐためにも、眼に違和感を覚えたらただちに眼科の医師に相談しましょう。

