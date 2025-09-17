【エリア別】大阪圏で「AQUOS sense9」が首位！ Androidスマホ人気ランキングTOP10 2025/9/17
「BCNランキング」2025年9月1日〜7日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）
2位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
3位 AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）
4位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
5位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
6位 arrows We2 FCG02（FCNT）
7位 moto g05（Motorola Mobility）
8位 arrows We2 F-52E（FCNT）
9位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
10位 nubia S 5G（ZTE）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
