蓮沼執太と灰野敬二による展覧会「う　　　　　　　た」　エンダースキーマのギャラリー「隙間」で開催

音楽家兼アーティストの蓮沼執太とミュージシャンの灰野敬二が、展覧会「う た」を「エンダースキーマ（Hender Scheme）」の、「物々交換」をコンセプトとしたギャラリー「隙間」で開催する。開催期間は9月20日から28日まで。また、9月20日には両者のライブパフォーマンスを開催する。チケット料金は、アルバム「う た」が付属して5500円。蓮沼の公式サイトで販売している。

蓮沼は1983年東京都生まれ。「蓮沼執太フィル」を組織し、国内外での音楽公演をはじめ、映画、テレビ、演劇、ダンス、ファッション、広告などさまざまなメディアでの音楽制作を行っているほか、「作曲」という手法を応用し、彫刻、映像、インスタレーション、パフォーマンス、プロジェクトを制作している。

灰野は1952年5月3日千葉県生まれ。1970年代から音楽創作を続けており、ギター、パーカッション、ハーディ・ガーディ、管楽器、弦楽器、各地の⺠間楽器、DJ機器などを独自の演奏技術を用いてパフォーマンスを行っている。200を超える音源を発表し、2000回以上のライブ・パフォーマンスを行なっている。

展覧会は、両者がライブ・インプロヴィゼーションや共同録音を通して制作したアルバム「う た」の音楽的、空間的拡張を模索するサウンド・インスタレーションとして企画。会場内で録音した即興演奏の音源を再構築してギャラリーに設置するスピーカーで再生し、実際に使用した機材や、映像作家の清水花が制作した映像を展示することで、両者の音楽を「聴くこと」から「見ること」へ繋げる媒介としての役割を持たせるという。

展示に寄せて蓮沼は「2017年11月、灰野敬二さんと僕はライブのステージ上で出会いました。僕の音に反応するように、灰野さんはその場で声を使い旋律を紡ぎます。この協働作業は続き、僕らはアルバム『う た』を作りました。この展覧会は、記録された音盤という形式をはみ出します。展覧会の『隙間』空間で、僕らは音をレコーディングし、その『隙間』での音の記録が『隙間』で再生され、清水花さんの映像と重なります。目に見えない音が、録音の形跡と映像によって浮かび上がります」とステイトメントを記した。

◾️「う た」

開催期間：2025年9月20日（土）〜9月28日（日）

開場時間：12:00〜19:00（9月20日：12:00〜16:00、18:00〜19:00）

会場：隙間

所在地：所在地：東京都台東区蔵前3-11-2 1階

◾️ライブパフォーマンス

開催日：2025年9月20日（土）

時間：開場 16:30／開演 17:00

会場：隙間

所在地：所在地：東京都台東区蔵前3-11-2 1階

チケット料金：5500円（CDアルバム「う た」が付属）

