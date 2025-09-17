日経225先物テクニカルポイント（17日夜間取引終了時点）
17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比90円安の4万4550円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
45483.30円 ボリンジャーバンド3σ
44902.27円 16日日経平均株価現物終値
44716.06円 ボリンジャーバンド2σ
44550.00円 17日夜間取引終値
44396.00円 5日移動平均
43948.83円 ボリンジャーバンド1σ
43375.00円 一目均衡表・転換線
43260.00円 一目均衡表・基準線
43181.60円 25日移動平均
42414.37円 ボリンジャーバンド-1σ
41647.14円 ボリンジャーバンド2σ
41215.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40879.90円 ボリンジャーバンド3σ
40787.20円 75日移動平均
40140.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38874.70円 200日移動平均
株探ニュース
