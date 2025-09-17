　17日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比11.5ポイント安の3133.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3190.25ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3168.36ポイント　　16日TOPIX現物終値
3161.32ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3142.20ポイント　　5日移動平均
3133.50ポイント　　17日夜間取引終値
3132.39ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3108.75ポイント　　一目均衡表・転換線
3103.46ポイント　　25日移動平均
3096.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3074.53ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3045.60ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3016.67ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2958.62ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2932.51ポイント　　75日移動平均
2911.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2788.71ポイント　　200日移動平均


