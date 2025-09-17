TOPIX先物テクニカルポイント（17日夜間取引終了時点）
17日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比11.5ポイント安の3133.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3190.25ポイント ボリンジャーバンド3σ
3168.36ポイント 16日TOPIX現物終値
3161.32ポイント ボリンジャーバンド2σ
3142.20ポイント 5日移動平均
3133.50ポイント 17日夜間取引終値
3132.39ポイント ボリンジャーバンド1σ
3108.75ポイント 一目均衡表・転換線
3103.46ポイント 25日移動平均
3096.25ポイント 一目均衡表・基準線
3074.53ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3045.60ポイント ボリンジャーバンド2σ
3016.67ポイント ボリンジャーバンド3σ
2958.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2932.51ポイント 75日移動平均
2911.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2788.71ポイント 200日移動平均
株探ニュース
