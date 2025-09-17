グロース先物テクニカルポイント（17日夜間取引終了時点）
17日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比14ポイント安の752ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
813.43ポイント ボリンジャーバンド3σ
800.90ポイント ボリンジャーバンド2σ
788.37ポイント ボリンジャーバンド1σ
776.50ポイント 一目均衡表・基準線
775.84ポイント 25日移動平均
766.50ポイント 一目均衡表・転換線
765.74ポイント 16日東証グロース市場250指数現物終値
763.31ポイント ボリンジャーバンド-1σ
761.20ポイント 5日移動平均
759.80ポイント 75日移動平均
753.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
752.00ポイント 17日夜間取引終値
750.78ポイント ボリンジャーバンド2σ
744.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
738.25ポイント ボリンジャーバンド3σ
695.46ポイント 200日移動平均
株探ニュース
