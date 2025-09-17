　17日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比14ポイント安の752ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

813.43ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
800.90ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
788.37ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
776.50ポイント　　一目均衡表・基準線
775.84ポイント　　25日移動平均
766.50ポイント　　一目均衡表・転換線
765.74ポイント　　16日東証グロース市場250指数現物終値
763.31ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
761.20ポイント　　5日移動平均
759.80ポイント　　75日移動平均
753.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
752.00ポイント　　17日夜間取引終値
750.78ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
744.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
738.25ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
695.46ポイント　　200日移動平均


株探ニュース